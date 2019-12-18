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Coopidon
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18.12.19 21:59
drakon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Coopidon: Ура Летали люди. И никаких Аирбусов... :lol: :oops: И детали - же.По всей огромной стране... :-P ;-)
18.12.19 21:31
Coopidon
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Coopidon
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18.12.19 21:12
Coopidon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов.  Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос. Ольга! Я Вас уважаю (Вы же...
18.12.19 21:01
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Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 декабря 2019, 14:29 |  Государство

Первый рейс авиакомпании FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») приземлился в Костанае сегодня, 18 декабря. Он прибыл из Нур-Султана около 11.30. Лоукостера встречали по всем законам казахского гостеприимства.

В здании аэропорта накрыли несколько столов, где были пакетики с кофе, чаем и разные сладости, которыми могли угощаться все желающие. По залу расхаживала ростовая кукла-лев – символ авиакомпании. На входе в зал вылета четыре музыканта играли на барабанах.

Представителей СМИ и акимата области провели на летное поле через CIP-зал, глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ проехал туда на служебном автомобиле.

После приземления лоукостер, торжественно разрезали красную ленточку перед входом на трап.

- Тамаша! Оте жаксы, керемет! – реагировали прилетевшие этим рейсом пассажиры на вопросы, в том числе и акима области, о том, как прошел рейс. Некоторые с удовольствием делали селфи с Архимедом Мухамбетовым.

После того, как все пассажиры вышли, журналисты и чиновники поднялись на борт.

- Это четвертый Airbus-320, который наша компания приобрела на днях, - рассказала в самолете директор по маркетингу и продажам первой бюджетной казахстанской авиакомпании FlyArystan Жанар ЖАЙЛАУОВА. – Средний возраст наших самолетов – 6 лет. Вместимость 184 пассажира, удобные сиденья, отодвигаются на 5 см. Присядьте, Архимед Бегежанович!

Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов. После осмотра борта все спустились в терминал, где прошел небольшой брифинг.

- Сегодня самолет авиакомпании FlyArystan, у которой низкий тариф на перелеты, совершил первый рейс из Нур-Султана в Костанай, - сказал Мухамбетов. – Теперь самолеты по маршруту Нур-Султан-Костанай и обратно будут летать каждый день примерно в это время. Сейчас я посмотрел самолет - очень удобный салон для пассажиров, 184 места и, как меня информировали, билеты на декабрь практически проданы, на январь уже идет загрузка на 20%. Наша главная задача – предоставлять качественные услуги. Мы реконструировали взлетно-посадочную полосу. Сейчас длина вместо 2,5 км составляет 2,8 км, ширина вместо 45 м - 60 м. Спокойно можем принимать воздушные суда грузоподъемностью до 200 тонн. Рулевую полосу отремонтировали, полностью поменяли оборудование. Теперь основная задача – реконструировать сам терминал аэропорта.

Аким области отметил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию терминала, которая ориентировочно будет готова в марте 2020 года. После проведения тендера определится подрядчик, который приступит к реконструкции в мае следующего года. Площадь терминала костанайского аэропорта составляет 4 800 кв. м, после реконструкции ее планируют увеличить примерно в 1,5 раза.

- Планируем со временем установить в аэропорту рукава для удобства пассажиров, летающих международными рейсами, - сообщил Архимед Мухамбетов. – Самое главное - после реконструкции терминала мы должны соответствовать стандарту «Открытое небо». Есть такой специальный термин, означающий, что при получении этого стандарта к нам смогут прилетать рейсы международных компаний и через нас могут улетать в третьи страны мира. Транзитный пассажиропоток увеличится, въездной туризм в нашу область будет нарастать и количество рейсов расти. Если сейчас у нас, в среднем, пассажиропоток составляет 200 человек в час, то планируем его увеличить до 250 человек в час.

- Новый рейс Костанай-Нур-Султан – это долгожданное направление, - отметила Жанар Жайлауова. – Благодаря совместному сотрудничеству с акиматом и аэропорто, мы наконец-то его открыли. Я считаю, это большое событие для Костанайской области и нашей страны. С открытием FlyArystan пассажирские авиаперевозки в Казахстане увеличились в среднем на 35%. Во всех городах, куда летает FlyArystan, количество пассажиров увеличивается со скоростью света, если можно так пошутить. Это только начало. У нас грандиозные планы для вашего региона и Костаная – открыть перелеты не только в столицу, но и другие города: Караганду, Алматы, Актобе.

Жайлауова пояснила, что цена билетов на перелет из Костаная в Нур-Султан начинается от 5 999 тенге. В нее входит оплата места и ручной клади максимальным весом 5 кг. Провоз дополнительной ручной клади и багажа оплачивается отдельно из расчета 15 кг – 1 500 тенге.

На уточняющие вопросы корреспондента «НГ» Архимед Мухамбетов пояснил, что предварительная стоимость реконструкции терминала аэропорта Костаная - около 4 млрд тенге. Здание было построено в 1975 году, с тех пор «ни разу не было крупного ремонта, только когда-то обшили фасад». Обязательно будут телетрапы (рукава) для удобства туристов, прилетающих из теплых стран в зимнее время. В идеале нужно два рукава, но в проекте «минимум один будет точно». Появятся разные залы - для внутренних и международных рейсов, разделят VIP и CIP-залы.

Старое здание аэропорта, скорее всего, сохранят, просто расширят по площади и, возможно, надстроят еще один этаж. Окончательный вариант будет утвержден после того, как проверят несущие конструкции старого здания, фундамент и так далее.

Обязательно заменят коммуникации, потому что после расширения терминала потребуется дополнительная подача воды, электроэнергии, газа. По словам Архимеда Мухамбетова, открыть новый терминал аэропорта планируют уже через год – на следующий День независимости.

- Это наша амбициозная задача, - подчеркнул аким области. – Но все будет зависеть от подрядчика - от того, как он будет работать и как мы ему будет помогать.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ пешеход
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только с подрядчиками сразу урегулируйте один вопрос работы - услуги и наоборот услуги - работы, а то ЖКХ города не сразу смогли порешать по данным терминам.
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§ abaika95
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жайлауова пояснила, что стоимость билетов на перелет из Костаная в Нур-Султан начинается от 5 999 тенге. В нее входит оплата места и ручной клади максимальным весом 5 кг. Провоз дополнительной ручной клади и багажа оплачивается отдельно из расчета 15 кг – 1 500 тенге.//



Нуууу неплохо..) главное чтоб места были)
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§ Гога
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
через CIP-зал
---- Это что такое -новинка какая-то?
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§ alex_60
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да, попугаи через вип зал.
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Не , Шура , серьезно - что это такое ?
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§ abaika95
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//через CIP-зал---- Это что такое -новинка какая-то?//




порылся в Гугле,не понял в чем существенное отличие от вип-зала?)

Модно видать сейчас так называть)
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Спасибо! А то alex_60 не смог ответить . И теперь к вам вопрос - не многовато - ли 4 млрд . на реконструкцию 4800 кв.метров??
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§ arman_kst
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне важнее рейсы до Алматы и обратно, до Шымкента и обратно, где долго ехать на поезде А Акмола находится рядом. Можно на поезде, сел вечером, утром там.
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§ arman_kst
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сейчас я посмотрел самолет, очень удобный салон для пассажиров..." - он не очень удобный, т.к. расстояние между креслами минимальны, ну и сами кресла не сильно наклоняются. Но учитывая цену (8-9 тыс тенге с багажом, если покупать за 1,5-2 месяца вперед), то нормально
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* drakon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Мне важнее рейсы до Алматы и обратно

А мне из Гамбурга до КОстаная,
и обратно... :lol: :oops:
Через рукав, чтобы - выхолить... :-P
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§ abaika95
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//теперь к вам вопрос - не многовато - ли 4 млрд . на реконструкцию 4800 кв.метров??//




Интересный вопрос
А главное по адресу
Хорошо сейчас погуглю сколько нынче реконструкция ВПП стоит,отвечу)
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---ВВП не причем ,речь о реконструкции терминала аэропорта Костаная - около 4 млрд тенге. Здание было построено в 1975 году,
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§ Coopidon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас грандиозные планы для вашего региона и Костаная – открыть перелеты не только в столицу, но и другие города: Караганду, Алматы, Актобе.

Ура

:-o
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§ Coopidon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов. 

Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос.
Ольга!
Я Вас уважаю (Вы же знаете, что я Вас уважаю!), но в статье, я ответ на этот вопрос не увидел.
Неужели Акиму на него не ответили?
:-x
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* drakon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ура

Летали люди. И никаких Аирбусов... :lol: :oops:
И детали - же.По всей огромной стране... :-P ;-)
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