Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan

Первый рейс авиакомпании FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») приземлился в Костанае сегодня, 18 декабря. Он прибыл из Нур-Султана около 11.30. Лоукостера встречали по всем законам казахского гостеприимства.

В здании аэропорта накрыли несколько столов, где были пакетики с кофе, чаем и разные сладости, которыми могли угощаться все желающие. По залу расхаживала ростовая кукла-лев – символ авиакомпании. На входе в зал вылета четыре музыканта играли на барабанах.

Представителей СМИ и акимата области провели на летное поле через CIP-зал, глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ проехал туда на служебном автомобиле.

После приземления лоукостер, торжественно разрезали красную ленточку перед входом на трап.

- Тамаша! Оте жаксы, керемет! – реагировали прилетевшие этим рейсом пассажиры на вопросы, в том числе и акима области, о том, как прошел рейс. Некоторые с удовольствием делали селфи с Архимедом Мухамбетовым.

После того, как все пассажиры вышли, журналисты и чиновники поднялись на борт.

- Это четвертый Airbus-320, который наша компания приобрела на днях, - рассказала в самолете директор по маркетингу и продажам первой бюджетной казахстанской авиакомпании FlyArystan Жанар ЖАЙЛАУОВА. – Средний возраст наших самолетов – 6 лет. Вместимость 184 пассажира, удобные сиденья, отодвигаются на 5 см. Присядьте, Архимед Бегежанович!

Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов. После осмотра борта все спустились в терминал, где прошел небольшой брифинг.

- Сегодня самолет авиакомпании FlyArystan, у которой низкий тариф на перелеты, совершил первый рейс из Нур-Султана в Костанай, - сказал Мухамбетов. – Теперь самолеты по маршруту Нур-Султан-Костанай и обратно будут летать каждый день примерно в это время. Сейчас я посмотрел самолет - очень удобный салон для пассажиров, 184 места и, как меня информировали, билеты на декабрь практически проданы, на январь уже идет загрузка на 20%. Наша главная задача – предоставлять качественные услуги. Мы реконструировали взлетно-посадочную полосу. Сейчас длина вместо 2,5 км составляет 2,8 км, ширина вместо 45 м - 60 м. Спокойно можем принимать воздушные суда грузоподъемностью до 200 тонн. Рулевую полосу отремонтировали, полностью поменяли оборудование. Теперь основная задача – реконструировать сам терминал аэропорта.

Аким области отметил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию терминала, которая ориентировочно будет готова в марте 2020 года. После проведения тендера определится подрядчик, который приступит к реконструкции в мае следующего года. Площадь терминала костанайского аэропорта составляет 4 800 кв. м, после реконструкции ее планируют увеличить примерно в 1,5 раза.

- Планируем со временем установить в аэропорту рукава для удобства пассажиров, летающих международными рейсами, - сообщил Архимед Мухамбетов. – Самое главное - после реконструкции терминала мы должны соответствовать стандарту «Открытое небо». Есть такой специальный термин, означающий, что при получении этого стандарта к нам смогут прилетать рейсы международных компаний и через нас могут улетать в третьи страны мира. Транзитный пассажиропоток увеличится, въездной туризм в нашу область будет нарастать и количество рейсов расти. Если сейчас у нас, в среднем, пассажиропоток составляет 200 человек в час, то планируем его увеличить до 250 человек в час.

- Новый рейс Костанай-Нур-Султан – это долгожданное направление, - отметила Жанар Жайлауова. – Благодаря совместному сотрудничеству с акиматом и аэропорто, мы наконец-то его открыли. Я считаю, это большое событие для Костанайской области и нашей страны. С открытием FlyArystan пассажирские авиаперевозки в Казахстане увеличились в среднем на 35%. Во всех городах, куда летает FlyArystan, количество пассажиров увеличивается со скоростью света, если можно так пошутить. Это только начало. У нас грандиозные планы для вашего региона и Костаная – открыть перелеты не только в столицу, но и другие города: Караганду, Алматы, Актобе.

Жайлауова пояснила, что цена билетов на перелет из Костаная в Нур-Султан начинается от 5 999 тенге. В нее входит оплата места и ручной клади максимальным весом 5 кг. Провоз дополнительной ручной клади и багажа оплачивается отдельно из расчета 15 кг – 1 500 тенге.

На уточняющие вопросы корреспондента «НГ» Архимед Мухамбетов пояснил, что предварительная стоимость реконструкции терминала аэропорта Костаная - около 4 млрд тенге. Здание было построено в 1975 году, с тех пор «ни разу не было крупного ремонта, только когда-то обшили фасад». Обязательно будут телетрапы (рукава) для удобства туристов, прилетающих из теплых стран в зимнее время. В идеале нужно два рукава, но в проекте «минимум один будет точно». Появятся разные залы - для внутренних и международных рейсов, разделят VIP и CIP-залы.

Старое здание аэропорта, скорее всего, сохранят, просто расширят по площади и, возможно, надстроят еще один этаж. Окончательный вариант будет утвержден после того, как проверят несущие конструкции старого здания, фундамент и так далее.

Обязательно заменят коммуникации, потому что после расширения терминала потребуется дополнительная подача воды, электроэнергии, газа. По словам Архимеда Мухамбетова, открыть новый терминал аэропорта планируют уже через год – на следующий День независимости.

- Это наша амбициозная задача, - подчеркнул аким области. – Но все будет зависеть от подрядчика - от того, как он будет работать и как мы ему будет помогать.

Фото Ксении РЕБИК