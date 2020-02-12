Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем. 7.8% Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса. 33.9% Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ. 53.3% Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии. 5.0%