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a.radikal.ru
12.02.20 21:22
elektron
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: а 70 лет так ничего и не построили. Ну с Зимбабве за 70-ть лет никто не сравнивал. :lol:
12.02.20 21:18
Козлов я
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: проходили всё это ,когда толпа голодранцев зимний брала Нее, точку отсчета надо раньше брать... b.radikal.ru
12.02.20 21:12
drakon
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: 70 лет так ничего и не построили. А вы, капиталисты, что мы за 70 лет,хреново- построили, за 30 лет, совсем - развалили... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 12.02.2020 - 21:00]
12.02.20 20:54
drakon
Чижик-пыжик, где ты был?
Елена Пикельная: Дорогим телевиком Всётаки дождадся я, со своей мыльницей. d.radikal.ru Сфоткал Пыжика, даже двоих... :lol: :oops: ;-) В любом деле главное - терпение... :-)
12.02.20 20:43
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Когда и где аким Костанайской области будет отчитываться перед населением?

12 февраля 2020, 19:21 |  Государство

Итоговая отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением пройдет в понедельник, 17 февраля, в здании Дворца молодежи, расположенного в микрорайоне Юбилейный областного центра.

Фото из архива "НГ"

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба акима области.

Начало встречи - в 15 часов.

Ранее Архимед Мухамбетов принимал участие в отчетных встречах акимов городов и районов региона. В частности, он участвовал во встрече, которую провел 4 февраля аким Костаная Кайрат Ахметов.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Когда и где аким Костанайской области будет отчитываться...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 февраля значит выходной объявят.
А как по другому. Люди то работают.
Или "Население" это не люди.
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