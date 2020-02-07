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В "Казпочте" объяснили ситуацию с почтовым сообщением с Китаем

7 февраля 2020, 18:06 |  Государство

В "Казпочте" заявили, что не закрывали почтовое сообщение с Китаем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение компании.

"В связи с широким резонансом, вызванным новостью о приостановлении почтового обмена между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, хотим уточнить некоторые моменты. Данное сообщение было выпущено для информирования наших клиентов о возможных задержках доставки почты из Китая. Почтовая администрация Китая официально не отменяла почтовый обмен авто-, авиа-, железнодорожным сообщением, который традиционно осуществлялся между почтой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и "Казпочтой".

 

Однако на данный момент почта Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в рабочем порядке сообщила нам, что с их стороны не принимаются и не выдаются почтовые отправления, поэтому обмен пока не осуществляется. Как только обмен возобновится, мы обязательно проинформируем всех своих клиентов", - заявили в компании.

Отмечается, что "Казпочта" продолжает осуществлять прием и выдачу почты в обычном режиме.

6 февраля в компании сообщили, что между Казахстаном и Китаем отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно.
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