В "Казпочте" объяснили ситуацию с почтовым сообщением с Китаем
В "Казпочте" заявили, что не закрывали почтовое сообщение с Китаем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение компании.
"В связи с широким резонансом, вызванным новостью о приостановлении почтового обмена между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, хотим уточнить некоторые моменты. Данное сообщение было выпущено для информирования наших клиентов о возможных задержках доставки почты из Китая. Почтовая администрация Китая официально не отменяла почтовый обмен авто-, авиа-, железнодорожным сообщением, который традиционно осуществлялся между почтой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и "Казпочтой".
Однако на данный момент почта Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в рабочем порядке сообщила нам, что с их стороны не принимаются и не выдаются почтовые отправления, поэтому обмен пока не осуществляется. Как только обмен возобновится, мы обязательно проинформируем всех своих клиентов", - заявили в компании.
Отмечается, что "Казпочта" продолжает осуществлять прием и выдачу почты в обычном режиме.
6 февраля в компании сообщили, что между Казахстаном и Китаем отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Мож 9 мрн дом 5. Оттуда видно мечеть? )) От туда можешь Рудный увидеть (зависит от геологического местоположения) Но не мечеть. ;-) Ну в крайнем случае красный партизан.
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Иногда он "косит" слишком правдоподобно )) Ну под пивас, рефлекс, просыпается :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Иногда он "косит" слишком правдоподобно ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin: Тут два варианта, либо Заканыч, либо один из старожилов маскируется под арафаткой. А в Рудном на Абая 95-ть видно мечеть? :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Не-а, Абайка за отруби ваще не в курсе )) Не факт. Смотри выше, Козлов Я. Отметил. Преимущество интеллигентного человека в том, что он может косить под дурака, А вот наоборот не очень...