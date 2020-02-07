Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем

По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, сообщила директор департамента рекламы и PR "Казпочты" Дилара Зарлыкова в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она пояснила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.

"Вместе с тем по инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, в которые почта поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины)", - сообщила Дилара Зарлыкова.