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abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и непредвзятость исследования// Объективность создаётся...
07.02.20 16:44
таноми52
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ: Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные? Чёрные? Белые? Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением? Но, думаю, начинается беседа...
07.02.20 16:42
abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы// Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она...
07.02.20 16:39
KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95: А Сталкер на этом негативе,соц исследование проведет) Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и...
07.02.20 16:39
yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Смехоэнурез повальный меняй аватарку, конспиратор: a.radikal.ru Victor Yang: проще же - это год рождения. неее Заканычу уже под полтинник.
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Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем

7 февраля 2020, 10:44 |  Государство

По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, сообщила директор департамента рекламы и PR "Казпочты" Дилара Зарлыкова в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она пояснила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.

 

"Вместе с тем по инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, в которые почта поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины)", - сообщила Дилара Зарлыкова.
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§ директор пляжа
Re: Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коронавирусы не живут долго вне организма
- они такие))
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§ YESNO
Re: Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 07.02.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все мы в этом мире , как попкорн в микроволновке .
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Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем.
Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса.
Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
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