Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, сообщила директор департамента рекламы и PR "Казпочты" Дилара Зарлыкова в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Она пояснила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.
"Вместе с тем по инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, в которые почта поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины)", - сообщила Дилара Зарлыкова.
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