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yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Елена Пикельная: чтобы аким назвал имена журналистов,которые вошли в зелёную комиссию. Просто интересно, кто это? ну як хто...наверняка общественный фонд Суюкты Костанай... с внезапно ставшей...
05.02.20 14:40
drakon
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Елена Пикельная: Посмотрите, что сейчас делается в КЖБИ. Это иначе как экологической катастрофой и эстетическим извращением не назовёшь. Уважаемая,Леночка. Без фото - это просто - разговоры. Жду...
05.02.20 14:23
Елена Пикельная
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Поголовно мы никогда не кронировали... Источник:www.ng.kz Ну неправда же!!! Неправда!!! Посмотрите, что сейчас делается в КЖБИ. Это иначе как экологической катастрофой и эстетическим извращением...
05.02.20 14:18
Alehander
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
отформатировать, или вообще в розетку не включать. Вы же грамотные люди, должны понимать как с этим злом бороться
05.02.20 14:15
Alehander
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
Посадить пожизненно этот компьютер который за Гаязова решения принимает. Принимает решения компьютер, а отвечать Бахытжану Темировичу? Где справедливость?
05.02.20 14:14
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Появление 500-тенговой монеты прогнозирует эксперт

5 февраля 2020, 11:37 |  Общество

После появления 200-тенговой монеты некоторые эксперты заговорили о скорой деноминации (обмене старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом - примечание автора), которая якобы ожидает Казахстан. Высказался о ней и экономист Магбат Спанов. Кроме того, он рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о том, зачем нам нужна еще более крупная - 500-тенговая монета.

Фото ©Турар Казангапов

Эксперт считает, что о деноминации думать рано, по крайней мере, до тех пор, "пока не появится монета номиналом 50 тысяч тенге".

"Другое дело, что сейчас наблюдается нехватка размена. Цены растут, а мелочи мало. Купюры в 200 тенге мы встречаем редко, в основном все они старые и потертые. Поэтому и появилась такая монета. По этой же причине, возможно, стоит поднять вопрос о монете в 500 тенге", - предлагает Магбат Спанов.

Он отмечает, что причиной деноминации могла бы стать также 100-150-процентная инфляция.

"Но у нас, по официальным данным, она колеблется в рамках заданного коридора в пять-семь процентов, в ближайшие годы ожидается четыре-шесть процентов. Я же считаю, что реальная инфляция составляет не меньше 10 процентов. Иначе не было бы необходимости повышать зарплату, вместе с которой растут и цены. Поэтому не исключено, что однажды появятся купюры номиналом 30-50 тысяч тенге", - рассуждает экономист.

Впервые о появлении монеты номиналом 200 тенге Нацбанк сообщил в октябре 2019 года. Финрегулятор пояснил, что банкноты низких номиналов изнашиваются в течение полутора лет, а монеты служат в 10 раз дольше. Сама монета вышла в обращение в январе 2020 года.
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Комментарии к новости
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§ Поедатель
Re: Появление 500-тенговой монеты прогнозирует эксперт
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 05.02.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл за зарплатой, а тебе в ладонь насыпали монет и вся ЗП. :lol:
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* drakon
Re: Появление 500-тенговой монеты прогнозирует эксперт
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

однажды появятся купюры номиналом 30-50 тысяч тенге", - рассуждает экономист.

Дают тебе зарплату, монетой в 50 000 тенге.
Ещё придётся тебе 10 000, назад отдать.
Тоже монетами... :lol: :lol: :-o
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* KstKZ
Re: Появление 500-тенговой монеты прогнозирует эксперт
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 05.02.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Иначе не было бы необходимости повышать зарплату, вместе с которой растут и цены."

Эксперт!!! :innocent:
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