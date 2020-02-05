Появление 500-тенговой монеты прогнозирует эксперт
После появления 200-тенговой монеты некоторые эксперты заговорили о скорой деноминации (обмене старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом - примечание автора), которая якобы ожидает Казахстан. Высказался о ней и экономист Магбат Спанов. Кроме того, он рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о том, зачем нам нужна еще более крупная - 500-тенговая монета.
Фото ©Турар Казангапов
Эксперт считает, что о деноминации думать рано, по крайней мере, до тех пор, "пока не появится монета номиналом 50 тысяч тенге".
"Другое дело, что сейчас наблюдается нехватка размена. Цены растут, а мелочи мало. Купюры в 200 тенге мы встречаем редко, в основном все они старые и потертые. Поэтому и появилась такая монета. По этой же причине, возможно, стоит поднять вопрос о монете в 500 тенге", - предлагает Магбат Спанов.
Он отмечает, что причиной деноминации могла бы стать также 100-150-процентная инфляция.
"Но у нас, по официальным данным, она колеблется в рамках заданного коридора в пять-семь процентов, в ближайшие годы ожидается четыре-шесть процентов. Я же считаю, что реальная инфляция составляет не меньше 10 процентов. Иначе не было бы необходимости повышать зарплату, вместе с которой растут и цены. Поэтому не исключено, что однажды появятся купюры номиналом 30-50 тысяч тенге", - рассуждает экономист.
Впервые о появлении монеты номиналом 200 тенге Нацбанк сообщил в октябре 2019 года. Финрегулятор пояснил, что банкноты низких номиналов изнашиваются в течение полутора лет, а монеты служат в 10 раз дольше. Сама монета вышла в обращение в январе 2020 года.
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