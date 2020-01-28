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Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
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200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане

Tengrinews.kz

28 января 2020, 11:43 |  Государство

200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Сообщается, что биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года выпустили в обращение 28 января. Национальный банк презентует их впервые.

"Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента № 804 от 12 декабря 2018 года. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур", - говорится в сообщении Нацбанка.

Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), а внутренний диск - из никелевой латуни. Ребро монеты имеет 16 углублений с чередующимися гладкими и рифлеными секторами. На центральной части оборотной стороны (реверса) изображен герб Казахстана, по окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY. В нижней части монеты стоит надпись "2020", обозначающая год чеканки. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части расположена надпись "200", обозначающая номинал. Она выполнена на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и нижней части монеты изображен орнамент, выполненный в виде вертикальных штриховок. В нижней части - надпись ТEŃGE, обозначающая текстовое наименование национальной валюты. Она выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты - аббревиатура QUB, обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты - логотип Казахстанского монетного двора.

В пресс-службе отмечают, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.

О появлении 200-тенговых монет впервые сообщили в 2019 году. "Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. Это направлено на замену купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету", - пояснила тогда Мадина Абылкасымова.
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§ Тот самый
Re: 200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 391
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету", - пояснила тогда Мадина Абылкасымова.


Да нет, купюра в 200 тенге стала всё чаще использоваться в роли мелочи, потому что произошло обесценивание тенге. Потому что инфляция явно больше официальных 5,4%.
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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