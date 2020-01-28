200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
Tengrinews.kz
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Сообщается, что биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года выпустили в обращение 28 января. Национальный банк презентует их впервые.
"Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента № 804 от 12 декабря 2018 года. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур", - говорится в сообщении Нацбанка.
Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка), а внутренний диск - из никелевой латуни. Ребро монеты имеет 16 углублений с чередующимися гладкими и рифлеными секторами. На центральной части оборотной стороны (реверса) изображен герб Казахстана, по окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY. В нижней части монеты стоит надпись "2020", обозначающая год чеканки. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части расположена надпись "200", обозначающая номинал. Она выполнена на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и нижней части монеты изображен орнамент, выполненный в виде вертикальных штриховок. В нижней части - надпись ТEŃGE, обозначающая текстовое наименование национальной валюты. Она выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты - аббревиатура QUB, обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты - логотип Казахстанского монетного двора.
В пресс-службе отмечают, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.
О появлении 200-тенговых монет впервые сообщили в 2019 году. "Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. Это направлено на замену купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления, решили выпустить монету", - пояснила тогда Мадина Абылкасымова.
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