Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли

Три миллиарда тенге планировали потратить на форумы и конференции в Министерстве торговли и интеграции в 2020 году, передает Tengrinews.kz.

На 2020 год Министерство торговли и интеграции запланировало ряд форумов, круглых столов и конференций. С 8 по 11 июня в Нур-Султане пройдет 12-я министерская конференция. В рамках мероприятия организуют Совет иностранных инвесторов, Астанинский экономический форум, Межпарламентскую конференцию и ряд двусторонних встреч на уровне министров стран-участниц. Также планируется конкурс премии Президента РК "Алтын Сапа" и республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана". На указанные мероприятия из бюджета выделили три миллиарда тенге.

Ведомство решило сократить и оптимизировать расходы. Пока задумано снизить затраты на 120 миллионов тенге за счет сокращения числа мероприятий.

"Всего направлено в Министерство финансов на оптимизацию: 31 семинар, один форум, 45 круглых столов, 13 совещаний. Основная часть данных мероприятий проводится на безвозмездной основе или за счет средств экономии", - сообщили в Минторговли.

Среди мероприятий, бюджет которых планируется сократить, оказались:

Семинары, круглые столы, совещания по внедрению 15 схем аккредитации;

Организационные мероприятия конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын Сапа";

Республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", проведение региональных (отраслевых) семинаров в области оценки соответствия;

Мероприятия по организации форума с участием экспортоориентированных предприятий.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК 24 января предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов.