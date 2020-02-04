Три миллиарда тенге планировали потратить на форумы и конференции в Министерстве торговли и интеграции в 2020 году, передает Tengrinews.kz.
На 2020 год Министерство торговли и интеграции запланировало ряд форумов, круглых столов и конференций. С 8 по 11 июня в Нур-Султане пройдет 12-я министерская конференция. В рамках мероприятия организуют Совет иностранных инвесторов, Астанинский экономический форум, Межпарламентскую конференцию и ряд двусторонних встреч на уровне министров стран-участниц. Также планируется конкурс премии Президента РК "Алтын Сапа" и республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана". На указанные мероприятия из бюджета выделили три миллиарда тенге.
Ведомство решило сократить и оптимизировать расходы. Пока задумано снизить затраты на 120 миллионов тенге за счет сокращения числа мероприятий.
"Всего направлено в Министерство финансов на оптимизацию: 31 семинар, один форум, 45 круглых столов, 13 совещаний. Основная часть данных мероприятий проводится на безвозмездной основе или за счет средств экономии", - сообщили в Минторговли.
Среди мероприятий, бюджет которых планируется сократить, оказались:
- Семинары, круглые столы, совещания по внедрению 15 схем аккредитации;
- Организационные мероприятия конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын Сапа";
- Республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", проведение региональных (отраслевых) семинаров в области оценки соответствия;
- Мероприятия по организации форума с участием экспортоориентированных предприятий.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК 24 января предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов.
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abaika95: Человек бездомный... Абайка, ты создай фонд. Помощи поуехавшим... :oops: ;-)
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abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
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