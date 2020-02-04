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drakon
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drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
04.02.20 17:53
5555
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Lex: Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д. Есть наблюдение... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В...
04.02.20 17:39
abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.// И?) Как это...
04.02.20 17:22
Поедатель
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
За прививкой надо ещё побегать, чтобы получить. Когда родился внук, то чтобы получить прививку надо было обратиться к невропатологу. Своего невропатолога в Жемчужине нет. Отправляют в 59 аптеку, там...
04.02.20 17:19
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Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли

4 февраля 2020, 12:48 |  Государство

Три миллиарда тенге планировали потратить на форумы и конференции в Министерстве торговли и интеграции в 2020 году, передает Tengrinews.kz.

На 2020 год Министерство торговли и интеграции запланировало ряд форумов, круглых столов и конференций. С 8 по 11 июня в Нур-Султане пройдет 12-я министерская конференция. В рамках мероприятия организуют Совет иностранных инвесторов, Астанинский экономический форум, Межпарламентскую конференцию и ряд двусторонних встреч на уровне министров стран-участниц. Также планируется конкурс премии Президента РК "Алтын Сапа" и республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана". На указанные мероприятия из бюджета выделили три миллиарда тенге. 

Ведомство решило сократить и оптимизировать расходы. Пока задумано снизить затраты на 120 миллионов тенге за счет сокращения числа мероприятий. 

"Всего направлено в Министерство финансов на оптимизацию: 31 семинар, один форум, 45 круглых столов, 13 совещаний. Основная часть данных мероприятий проводится на безвозмездной основе или за счет средств экономии", - сообщили в Минторговли. 

Среди мероприятий, бюджет которых планируется сократить, оказались:

  • Семинары, круглые столы, совещания по внедрению 15 схем аккредитации;
  • Организационные мероприятия конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын Сапа"; 
  • Республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", проведение региональных (отраслевых) семинаров в области оценки соответствия;
  • Мероприятия по организации форума с участием экспортоориентированных предприятий.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК 24 января предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И знаете, о чем говорят в присутственных местах? Как ни странно, об ЭКСПО, точнее, о высказывании президента Кыргызстана: «Если бы мы потратили $3 млрд на организацию выставки, как в Астане, меня бы живьем сожгли». Такое мог сказать только человек, имеющий совесть, чувство собственного достоинства и уважение к собственному народу.

Уже не важно. Тратьте.))
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§ KstKZ
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 04.02.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для многих граждан миллион огромная сумма... В этом году цифра 3миллиарда в тренде что-ли?
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§ ACROS
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
потратили $3 млрд


Стыдно конечно, когда над нашими чиновниками смеются наши соседи, но что поделаешь: значит дали повод - провести то провели это ЭКСПО, а, где, как они любят выражаться: МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ эффект, когда ОДНО тянет за собой ДРУГОЕ??
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§ Гога
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Левая рука не ведает , что творит правая .
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* drakon
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18509
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Пока задумано снизить затраты на 120 миллионов тенге

Цитата:

3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли


Из 3 мдрд., экономия 120 млн.
Вот это - экономия... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.02.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь посчитайте какова будет КПД от этих денежных трат, наверняка что-то перепадает в этой связи организаторам под шумок набить карманы
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§ Поедатель
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любую встречу, совещание и прочие мероприятия можно проводить по ВКС (видеоконференцсвязь). Никому никуда ехать не надо. Сели у теликов, поаплодировали сами себе и по кабинетам. Ни тебе чаепития с бутерами икористыми, ни застолий вечерних в честь награждённых или прибывших гостей. Ну или те кто организовывает каждый год юбилеи чего бы то ни было, имеют свой ОГРОМНЫЙ интерэс.
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"Нужные деньги"
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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