Президент Касым-Жомарт Токаев предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики. Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 миллиардов тенге. Но будем считать, что это только первый шаг в решение вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигосударственном секторе. Поручаю правителству доложить о результатах работы в срок до 1 мая текущего года", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.
Токаев поручил определить расходы, которые можно безболезненно отложить.
"Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярковыраженную практическую и идеологическую пользу", - заявил Глава государства.
Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился