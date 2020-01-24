Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил объявить мораторий на покупку дорогостоящих авто и проведение различных форумов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики. Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 миллиардов тенге. Но будем считать, что это только первый шаг в решение вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигосударственном секторе. Поручаю правителству доложить о результатах работы в срок до 1 мая текущего года", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.

Токаев поручил определить расходы, которые можно безболезненно отложить.

"Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярковыраженную практическую и идеологическую пользу", - заявил Глава государства.