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Victor Yang
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
03.02.20 13:14
сайлау курманов
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо...
03.02.20 13:13
maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol: [Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
03.02.20 12:59
Lex
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый: что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
03.02.20 12:57
Тот самый
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а...
03.02.20 12:52
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Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана

3 февраля 2020, 12:22 |  Государство

Сколько автомобилей из Кыргызстана и Армении пересекло границу Казахстана, ответили в пограничной службе КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Ксении РЕБИК

В ответ на официальный запрос редакции в ведомстве сообщили, что в период с 1 января 2017 года на территорию страны въехали 31 695 автомобилей с армянскими и кыргызскими номерами под управлением граждан Казахстана. Отметим, что эта цифра взята с учетом разницы въездов и выездов. В целом, статистика по годам и странам выглядит следующим образом:

Судя по графику, пик ввоза и вывоза автомобилей пришелся на 2019 год. При этом авто из Армении пригоняли в три раза больше. В пограничной службе отметили, что в соответствии с законом пропуск лиц через государственную границу допускается при наличии документов на право въезда в страну или выезда из нее, а также при отсутствии ограничений, установленных законами Казахстана. 

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев ранее высказался об авто с иностранными номерами.

"Сегодня в Казахстане проблема с авто, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют техпаспорта. Большинство ввезенных в страну таких авто не ставится на учет. Таких авто десятки тысяч", - сказал Токаев на прошедшем ранее расширенном заседании правительства. 

После было принято решение в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто ввезенных из ЕАЭС, при этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину.

Кроме того, в  Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщили, что за последние три месяца выписано около 20 тысяч штрафов для автомобилей с иностранными номерами.

По данным ведомства, выявлять правонарушителей стало возможным после интеграции систем комитета Генпрокуратуры и Национального банка в лице Государственного кредитного бюро.

"За период с 21 октября 2019 года по 27 января 2020 года на владельцев автомобилей с иностранными номерами всего по стране вынесено 19 920 предписаний о необходимости уплаты штрафа. Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка. При этом информацию обрабатывает оператор -
сотрудник органов внутренних дел - с учетом сведений страхового полиса", - сообщили в комитете Генеральной прокуратуры.

В октябре прошлого года сообщалось, что водителям с иностранными номерами начнут присылать штрафы. Отмечалось, что предписание об уплате будут составлять на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте. К тому времени было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД с участием автомобилей с иностранными номерами. Отмечалось, что полицейские оформили штрафы на 817 миллионов тенге, однако не уплачено было 765 миллионов.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18209 (армения, 2019) 145943 (Киргизия,
2019) это всё туристы? Не верится. А где они в 2017М были?
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* KstKZ
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однобоко о нарушениях как-то сказано, почему не говорится сколько нарушений было на номерах РК и суммах по ним?

"Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка."
А как же тогда заявления с ТВ, что не могут отследить? Где обманывают?

Половинчатая статья, не раскрывающая сути проблемы к сожалению и опять же трактовать ее можно по разному...
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* KstKZ
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 03.02.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где статистика по Рос учету? Т.е. нарушения указаны по иностранным номерам с рос.учетом или только по обозначенным?
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* Тот самый
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а также дарственные, доверенности и пр). И пусть ездят на них пока не развалятся, но обязательно учесть номер двигателя и кузова.
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§ Lex
Re: Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 03.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
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