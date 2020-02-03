Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана

Сколько автомобилей из Кыргызстана и Армении пересекло границу Казахстана, ответили в пограничной службе КНБ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Ксении РЕБИК

В ответ на официальный запрос редакции в ведомстве сообщили, что в период с 1 января 2017 года на территорию страны въехали 31 695 автомобилей с армянскими и кыргызскими номерами под управлением граждан Казахстана. Отметим, что эта цифра взята с учетом разницы въездов и выездов. В целом, статистика по годам и странам выглядит следующим образом:

Судя по графику, пик ввоза и вывоза автомобилей пришелся на 2019 год. При этом авто из Армении пригоняли в три раза больше. В пограничной службе отметили, что в соответствии с законом пропуск лиц через государственную границу допускается при наличии документов на право въезда в страну или выезда из нее, а также при отсутствии ограничений, установленных законами Казахстана.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев ранее высказался об авто с иностранными номерами.

"Сегодня в Казахстане проблема с авто, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют техпаспорта. Большинство ввезенных в страну таких авто не ставится на учет. Таких авто десятки тысяч", - сказал Токаев на прошедшем ранее расширенном заседании правительства.

После было принято решение в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто ввезенных из ЕАЭС, при этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину.

Кроме того, в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщили, что за последние три месяца выписано около 20 тысяч штрафов для автомобилей с иностранными номерами.

По данным ведомства, выявлять правонарушителей стало возможным после интеграции систем комитета Генпрокуратуры и Национального банка в лице Государственного кредитного бюро.

"За период с 21 октября 2019 года по 27 января 2020 года на владельцев автомобилей с иностранными номерами всего по стране вынесено 19 920 предписаний о необходимости уплаты штрафа. Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка. При этом информацию обрабатывает оператор -

сотрудник органов внутренних дел - с учетом сведений страхового полиса", - сообщили в комитете Генеральной прокуратуры.

В октябре прошлого года сообщалось, что водителям с иностранными номерами начнут присылать штрафы. Отмечалось, что предписание об уплате будут составлять на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте. К тому времени было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД с участием автомобилей с иностранными номерами. Отмечалось, что полицейские оформили штрафы на 817 миллионов тенге, однако не уплачено было 765 миллионов.