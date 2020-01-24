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Токаев принял решение по авто с иностранными номерами

24 января 2020, 14:15 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о регистрации авто, ввезенных из Армении, России и Кыргызстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Сегодня в Казахстане проблема с авто, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют техпаспорта. Большинство ввезенных в страну таких авто не ставится на учет. Таких авто десятки тысяч", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку ситуации.

 

"Для разрешения проблемы правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года. Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие", - добавил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что впредь нужно исходить из интересов Казахстана, отдавая приоритет нашим законам и не позволяя их нарушать. "Другими словами, все соглашения, которые будут подписаны впредь в рамках ЕАЭС, должны учитывать национальные интересы Казахстана", - сказал он.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам"




Браво!) А то уже начали свои альфарды потихоньку спихивать)
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§ директор пляжа
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас лекс придет и будет снова лаять о том, как должно и обязано и как не должно и не обязано) за год интересно накопит на нормальную машину..
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§ Добринцофф
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6960
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?
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§ Сергей_я
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2856
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?

Получается да.
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§ abaika95
Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//сейчас лекс придет и будет снова лаять о том, как должно и обязано и как не должно и не обязано) за год интересно накопит на нормальную машину..//




С субъективной стороны вопроса их тоже можно понять) но вот их позиция что их никто не предупредил убивает свой детской дерзостью)




Цитата-//Другими словами отсрочка на год,потом всё равно надо будет за всё платить?//



Как я понял да) только к чему эта отсрочка на год?) Продать они всеровно не смогут)
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§ alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как всегда в кз, давайте отложим(сколько раз уже было
по разным вопросам),
а потом само рассосется.
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§ Boxing
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 24.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скупой платит дважды! Поставить легально на учёт очень дорого и не все пройдут,а на разбор копейки,и какой смысл было так рисковать? Здравомыслящему человеку изначально было понятно что лавочку прикроют,так что тут обижатся нужно только самим на себя,а правительство тут не причём, и так несколько лет катались не платя налоги.
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§ alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное ведь не знают, сколько таких машин то ездит.
и хватит ли штрафстоянок.
это надо ментам ничем не заниматься,
а целый год гоняться за ними.
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§ alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ведь никто завтра не побежит регистрировать, платить и тд.
год то длинный.
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§ alex_60
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
регистрировать думаю будут, только когда н
поймают и на штрафстоянку поставят.
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§ ACROS
Re: Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.01.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Другими словам



Другими словами, Токаев дал понять: наказывать вас жалко, платить вы не хотите, продавать обратно армянам - один геморрой: даю вам год, что хотите то и делайте, но через год ко мне с этими вопросами не подходите. Хорошее и взвешенное решение, дабы не обострять ситуацию и выход, хоть временный из правовой коллизии.
Временный учёт, что бы платили налоги, а это примерно 2 - 2,5 ярдов тенге - тоже не хочет терять.
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"Нужные деньги"
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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