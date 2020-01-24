Токаев принял решение по авто с иностранными номерами

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о регистрации авто, ввезенных из Армении, России и Кыргызстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Сегодня в Казахстане проблема с авто, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют техпаспорта. Большинство ввезенных в страну таких авто не ставится на учет. Таких авто десятки тысяч", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку ситуации.

"Для разрешения проблемы правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года. Такие авто должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие", - добавил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что впредь нужно исходить из интересов Казахстана, отдавая приоритет нашим законам и не позволяя их нарушать. "Другими словами, все соглашения, которые будут подписаны впредь в рамках ЕАЭС, должны учитывать национальные интересы Казахстана", - сказал он.