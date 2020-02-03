В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету Костанайской области в 2020 году?
Управление физкультуры и спорта Костанайской области выделило футбольному клубу "Тобол" 3 250 000 000 тенге, сообщает Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.
Фото из архива "НГ"
Конкурс разыгран, как всегда, из одного источника, в услуги входит подготовка основного и дублирующего состава, обеспечение участия в соревнованиях, организация и проведение тренировок, медосмотр, включая УЗИ сердечно-сосудистой системы, не менее 3 учебно-тренировочных сборов, не менее 30 игр в сезоне 2020, «витаминизация основного состава футбольной команды» и услуги по молодежному составу.
По итогам 2019 года "Тобол" не попал в тройку лидеров и оказался на четвертом месте, обойдя "Жетысу", но уступив шымкентской команде "Ордабасы".
В прошлом году, как сообщали Vesti.kz, директор ФК "Тобол" Николай Панин в начале сезона публично озвучил бюджет клуба, который также находился на уровне $8 млн, причем значительную часть этих средств предстояло расходовать на содержание новых инфраструктурных объектов.
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Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol: [Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
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