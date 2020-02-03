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Victor Yang
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
03.02.20 13:14
сайлау курманов
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо...
03.02.20 13:13
maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol: [Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
03.02.20 12:59
Lex
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый: что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
03.02.20 12:57
Тот самый
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а...
03.02.20 12:52
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В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету Костанайской области в 2020 году?

3 февраля 2020, 09:07 |  Государство

Управление физкультуры и спорта Костанайской области выделило футбольному клубу "Тобол" 3 250 000 000 тенге, сообщает Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Фото из архива "НГ"

Конкурс разыгран, как всегда, из одного источника, в услуги входит подготовка основного и дублирующего состава, обеспечение участия в соревнованиях, организация и проведение тренировок, медосмотр, включая УЗИ сердечно-сосудистой системы, не менее 3 учебно-тренировочных сборов, не менее 30 игр в сезоне 2020, «витаминизация основного состава футбольной команды» и услуги по молодежному составу.

По итогам 2019 года "Тобол" не попал в тройку лидеров и оказался на четвертом месте, обойдя "Жетысу", но уступив шымкентской команде "Ордабасы".

В прошлом году, как сообщали Vesti.kz, директор ФК "Тобол" Николай Панин в начале сезона публично озвучил бюджет клуба, который также находился на уровне $8 млн, причем значительную часть этих средств предстояло расходовать на содержание новых инфраструктурных объектов.
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§ ыгрик иксов
Re: В какую сумму обойдется ФК "Тобол" бюджету...
ыгрик иксов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 03.02.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не маленькая сумма и кстати причем здесь $?
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
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Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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