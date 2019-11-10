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"Тобол" победил "Актобе", но остался без медалей КПЛ-2019 и места в Лиге Европы

10 ноября 2019, 17:18 |  Спорт

Костанайский "Тобол" победил "Актобе" в домашнем матче заключительного, 33-го, тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz


Игра проходила сегодня, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

На исходе получаса игры ивуарийский форвард Сенин Себай вывел "Тобол" вперед.

Но на 39-й минуте полузащитник Ардак Саулет сравнял счет. Исход же матча решился после перерыва - победу костанайцам принес гол форварда сборной Казахстана Бауыржана Турысбека на 52-й минуте.

Боровшийся большую часть сезона за чемпионство "Тобол" завершил сезон с 63 очками, заняв четвертое место и оставшись без еврокубков. На последнем, 12-м, месте с 15 баллами финишировал "Актобе", который вылетает из премьер-лиги. 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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