"Тобол" победил "Актобе", но остался без медалей КПЛ-2019 и места в Лиге Европы
Костанайский "Тобол" победил "Актобе" в домашнем матче заключительного, 33-го, тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz
Игра проходила сегодня, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1.
На исходе получаса игры ивуарийский форвард Сенин Себай вывел "Тобол" вперед.
Но на 39-й минуте полузащитник Ардак Саулет сравнял счет. Исход же матча решился после перерыва - победу костанайцам принес гол форварда сборной Казахстана Бауыржана Турысбека на 52-й минуте.
Боровшийся большую часть сезона за чемпионство "Тобол" завершил сезон с 63 очками, заняв четвертое место и оставшись без еврокубков. На последнем, 12-м, месте с 15 баллами финишировал "Актобе", который вылетает из премьер-лиги.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 119
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Тут был Витя.Не один. d.radikal.ru С Барбарой.Грибы пошла искать... :lol: :oops: :-x
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Осень в лесу.Cолнышко светит. c.radikal.ru Тихо, спокойно,птички поют... :lol: :oops: ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Предложите там у вас в Манитобе) Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить, может чего и получится 8-) Пс: Предложите [Исправлено: elektron, 10.11.2019 - 13:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: на всяких производствах разводить) этж круто Всякие производства производством занимаются. Но ваше - оно другое, если вы не заметили ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата//думаю иметь огромное поголовье овец - это круто/ Предложите там у вас в Манитобе) овец на всяких производствах разводить) этж круто