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Как будут теперь работать обменники в Казахстане?

2 февраля 2020, 11:17 |  Государство

С 1 февраля пункты обмена валют начали работать по новым правилам, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По новым правилам с 1 февраля обменные пункты будут работать с 09.00 до 20.00. Как заявил директор департамента денежного наличного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов, изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера, по его словам, также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

Для людей, въезжающих/выезжающих из Казахстана через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу, режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории - с 09.00 до 22.00.

Кроме того, теперь в обменниках будут записывать имена казахстанцев. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и ИИН клиента (при наличии).

Также минимальный размер уставного капитала обменника теперь должен составлять 100 миллионов тенге для каждого обменного пункта.

Ранее эксперты неоднозначно высказывались о новых правилах для обменников.
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