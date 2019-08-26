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Новые правила для обменников могут вызвать рост ограблений - эксперт

Tengrinews.kz

26 августа 2019, 13:33 |  Общество

Вносимые Национальным Банком отдельные поправки в деятельность обменных пунктов могут повлечь негативные последствия, считает экономист Арман Байганов. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать обменники записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.

Эксперт отметил, что не каждый частный обменный пункт может обеспечить в кассе 100 миллионов тенге.

"По сути, если просто хранить эти средства на срочном депозите в банках второго уровня, то владелец, не прилагая усилия, будет получать ежемесячно доход в сумме в пределах 1 миллиона тенге. И не каждый обменный пункт с небольшими оборотами может получать такую чистую прибыль с учетом возросших издержек бизнеса от нововведения. Увеличение лимита средств в кассе - это также повышение ответственности работников и безопасности, что подразумевает дополнительные расходы для предпринимателя (рост зарплаты, охрана, инкассация, банковское обслуживание). Данный фактор может привести к закрытию большинства частных обменных пунктов в Казахстане, да и у банков второго уровня не все обменные пункты окажутся рентабельными с учетом обеспечения 100 миллионов тенге наличности. Эти нововведения повлекут дополнительные расходы для потребителей от невыгодного курса обменных операций из-за возникших дополнительных затрат у обменных пунктов", - считает Арман Байганов.

"Во-вторых, новые требования могут повлечь рост вооруженных ограблений, так как грабители будут уверены в возможном наличии средств в обменных пунктах в размере не менее 100 миллионов тенге. Ведь до новых поправок, предлагаемых Нацбанком РК в работу обменных пунктов, у грабителей не было уверенности в размере средств, хранящихся в обменных пунктах, соответственно, это повышало безопасность обменного пункта", - добавил экономист.

Арман Байганов считает, что финансовому регулятору следовало бы пересмотреть предлагаемые изменения в деятельности обменных пунктов без ущерба для населения и бизнеса.

Ранее НПП «Атамекен» дала отрицательное экспертное заключение по проекту постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК".
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§ Гога
Re: Новые правила для обменников могут вызвать рост ограблений -...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге. - Зачем ?? Каждый хозяин обменника знает примерный оборот пункта .А большие объемы обмена валюты обычно заранее обговариваются .Хотя , что такое - большая сумма наличными ?Да и зачем она нужна ? Если официальные платежи по контрактам - то они идут через банки безналом .Как всегда власть далека от реальности .
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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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