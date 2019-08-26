Новые правила для обменников могут вызвать рост ограблений - эксперт
Tengrinews.kz
Вносимые Национальным Банком отдельные поправки в деятельность обменных пунктов могут повлечь негативные последствия, считает экономист Арман Байганов. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.
Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать обменники записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.
Эксперт отметил, что не каждый частный обменный пункт может обеспечить в кассе 100 миллионов тенге.
"По сути, если просто хранить эти средства на срочном депозите в банках второго уровня, то владелец, не прилагая усилия, будет получать ежемесячно доход в сумме в пределах 1 миллиона тенге. И не каждый обменный пункт с небольшими оборотами может получать такую чистую прибыль с учетом возросших издержек бизнеса от нововведения. Увеличение лимита средств в кассе - это также повышение ответственности работников и безопасности, что подразумевает дополнительные расходы для предпринимателя (рост зарплаты, охрана, инкассация, банковское обслуживание). Данный фактор может привести к закрытию большинства частных обменных пунктов в Казахстане, да и у банков второго уровня не все обменные пункты окажутся рентабельными с учетом обеспечения 100 миллионов тенге наличности. Эти нововведения повлекут дополнительные расходы для потребителей от невыгодного курса обменных операций из-за возникших дополнительных затрат у обменных пунктов", - считает Арман Байганов.
"Во-вторых, новые требования могут повлечь рост вооруженных ограблений, так как грабители будут уверены в возможном наличии средств в обменных пунктах в размере не менее 100 миллионов тенге. Ведь до новых поправок, предлагаемых Нацбанком РК в работу обменных пунктов, у грабителей не было уверенности в размере средств, хранящихся в обменных пунктах, соответственно, это повышало безопасность обменного пункта", - добавил экономист.
Арман Байганов считает, что финансовому регулятору следовало бы пересмотреть предлагаемые изменения в деятельности обменных пунктов без ущерба для населения и бизнеса.
Ранее НПП «Атамекен» дала отрицательное экспертное заключение по проекту постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК".
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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