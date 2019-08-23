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maxsaf
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alex_60
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23.08.19 12:31
таноми52
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Браво, Костанайская областная коллегия судей!
23.08.19 12:29
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Если вам есть что добавить - идите коментировать статьи, а не коментаторов. Или я щас опять начну обидные вещи в ответ говорить.
23.08.19 12:26
maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
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23.08.19 12:22
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Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам

Галина КАТКОВА

23 августа 2019, 11:03 |  Общество

НПП «Атамекен» дала отрицательное экспертное заключение по проекту постановления правления Национального банка "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК". Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

Проект предусматривает несколько поправок. В соответствии с ними обменным пунктам необходимо увеличить уставный капитал до 100 000 000 тенге. Согласно действующим правилам - 30 млн. тенге для обменных пунктов в городах республиканского значения, 20 млн. тенге – для городских обменных пунктов и 10 млн. тенге – для региональных.

Обменные пункты должны будут обеспечить наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала (дополнительный резерв). При обмене любой суммы клиентам необходимо будет предоставить информацию о паспортных данных, ИИН и месте жительства. Сегодня данные требования действуют только для сделок свыше 500 тыс. тенге. Время работы обменников будет регламентировано - с 10.00 до 19.00. В настоящее время режим определяет собственник.

Палата проанализировала аргументы, выдвигаемые предпринимателями, и на основании их направила в Национальный банк отрицательное экспертное заключение.

Предприниматели считают, что существенное увеличение требований к уставному капиталу приведет к массовым закрытиям обменных пунктов, уменьшит конкуренцию и создаст риск монополизации рынка обмена валют.

Обязанность резервирования 20% от суммы уставного капитала «заморозит» на счетах предпринимателей порядка 50 млрд. тенге, создаст дефицит оборотных средств для обменных пунктов. Жесткие требования по капитализации и резервированию средств для данных организаций НПП считает излишними.

Существенные неудобства для клиентов создаст требование по указанию места жительства. Если прочие персональные данные сотрудники обменного пункта смогут получить из удостоверения, адрес жительства проверить невозможно.

Уменьшение порога сделки, при которой необходима будет проверка документов, снизит скорость обслуживания, но не уменьшит спрос населения на валюту. Равно как и ограничение времени работы.

Палата расценила новые требования как барьеры для бизнеса, которые могут вместо легальных обменных пунктов могут создать альтернативный «теневой рынок».

Однако наличие отрицательного заключения не означает, что новые требования не будут введены.

- Заключения носят рекомендательный характер, - пояснил «НГ» заместитель директора Костанайской областной палаты предпринимателей Самат САДВАКАСОВ. - Тот, кому адресовано заключение, принимает его содержание к сведению, может в соответствии с ним изменит проект своего НПА и прикладывает заключение палаты к проекту при юридической регистрации документа.

Проект был доступен для обсуждения на портале "Открытые НПА» до 16 августа 2019 года.

Нацбанк РК объясняет инициированные изменения необходимостью противостоять террористическим угрозам.

Недавно заместитель председателя Национального банка Казахстана Дина ГАЛИЕВА комментировала новые правила работы обменных пунктов. В Казахстане, по ее словам, более 10 лет действует система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все компании, которые оказывают финуслуги, включая обменные пункты, проходят финансовый мониторинг. При этом "антитеррористические" требования казахстанских законов сейчас более мягкие, чем того требуют международные стандарты, отметила зампред Нацбанка.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспоминаю времена, когда на наримановке меняли,
суммы покрупнее- на квартирах.
ну и безнальные схемы.
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§ abaika95
Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 11:57
Комментарий удален модератором.
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