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Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
31.01.20 14:32
андрей 117
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31.01.20 14:31
Тот самый
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
31.01.20 14:24
Тот самый
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31.01.20 14:15
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...
31.01.20 13:58
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"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты

Георгий ГОВОРОВ

31 января 2020, 13:35 |  Криминал

Сегодня, 31 января, в департаменте полиции Костанайской области прокомментировали вчерашний инцидент в салоне красоты "Виктория" на углу  улиц Складская и Рабочая, в результате которого мастер по маникюру получила множественные ножевые ранения, а ее бывший муж попытался покончить жизнь самоубийством.

Фабулу кровавого преступления рассказал заместитель начальника северного отдела полиции УП Костаная Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Он сообщил, что сообщение о нападении поступило на пульт «102» в 16.24. Первыми на место прибыли проезжавшие неподалёку сотрудники батальона дорожной полиции.

Приехавшие следом врачи скорой зафиксировали у 39-летней потерпевшей множественные ножевые ранения рук и лица. Из-за обильного кровотечения у женщины развился геморрагический шок. У нападавшего на нее мужчины 1968 года - резаная рана горла и также геморрагический шок.  Обоих доставили в реанимационном отделении городской больницы Костаная. Женщина уже пришла в сознание. Мужчина в тяжёлом состоянии, динамика отрицательная.

Как рассказали на брифинге, показания дала единственная свидетельница момента преступления - клиентка пострадавшей, которой мастер делала в тот момент маникюр. 

- Она поясняет, что пришёл мужчина и потребовал у потерпевшей выйти из салона на разговор, - пересказывает события Сулейменов. - Та категорически отказывалась. Говорила: «Ты же видишь, что у меня клиент, я занята, подожди». После этого он схватил её за шею, начал угрожать ей кухонным ножом, после этого нанёс ей телесные повреждения ножом.

По словам Сулейменова, нападавший "хотел восстановить семью". Он - бывший муж потерпевшей, поженилась пара в 2005 году в разводе с 2013 года. У женщины четверо детей, трое из них от бывшего мужа. Старшие уже выросли и живут в других городах, младшие 14 и 6 лет  живут с мамой. Сейчас они у бабушки.

Бывший муж жил то вместе с семьёй, то отдельно. Но в апреле 2019 года пара окончательно разъехалась. Мужчина преследовал пострадавшую, надеялся примириться.

- Со стороны пострадавшей было два обращения в Северный отдел полиции, - ответил на вопросы журналистов Олжас Сулейменов. - Первое зарегистрировано в апреле. Тогда он в состоянии алкогольного опьянения дебоширил и был помещен в медицинский вытрезвитель, но позже супруги помирились и обращение было списано в номенклатурное дело. Второе заявление было в июле, когда он на улице оскорбил её. Она также обратилась с заявлением. Дело также было списано. Больше она не обращалась.

Полиция ведет досудебное расследование по статьям «Покушение на убийство» и «Доведение до самоубийства».
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот люди живут. От одной 2, от другой 5, от очередной 9. Завесть блин=))
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§ drakon
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18474
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Полиция ведет досудебное расследование по статьям «Покушение на убийство» и «Доведение до самоубийства».

Покушение на убийство, ладно.
А вот доведение до самоубийства,
тут с какого бока?... :lol:
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§ Vit
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове вместо машинкой.
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* Тот самый
Re: "Хотел восстановить семью" - В департаменте...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дело также было списано. Больше она не обращалась.


А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
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§ Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
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