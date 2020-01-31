"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты

Сегодня, 31 января, в департаменте полиции Костанайской области прокомментировали вчерашний инцидент в салоне красоты "Виктория" на углу улиц Складская и Рабочая, в результате которого мастер по маникюру получила множественные ножевые ранения, а ее бывший муж попытался покончить жизнь самоубийством.

Фабулу кровавого преступления рассказал заместитель начальника северного отдела полиции УП Костаная Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Он сообщил, что сообщение о нападении поступило на пульт «102» в 16.24. Первыми на место прибыли проезжавшие неподалёку сотрудники батальона дорожной полиции.

Приехавшие следом врачи скорой зафиксировали у 39-летней потерпевшей множественные ножевые ранения рук и лица. Из-за обильного кровотечения у женщины развился геморрагический шок. У нападавшего на нее мужчины 1968 года - резаная рана горла и также геморрагический шок. Обоих доставили в реанимационном отделении городской больницы Костаная. Женщина уже пришла в сознание. Мужчина в тяжёлом состоянии, динамика отрицательная.

Как рассказали на брифинге, показания дала единственная свидетельница момента преступления - клиентка пострадавшей, которой мастер делала в тот момент маникюр.

- Она поясняет, что пришёл мужчина и потребовал у потерпевшей выйти из салона на разговор, - пересказывает события Сулейменов. - Та категорически отказывалась. Говорила: «Ты же видишь, что у меня клиент, я занята, подожди». После этого он схватил её за шею, начал угрожать ей кухонным ножом, после этого нанёс ей телесные повреждения ножом.

По словам Сулейменова, нападавший "хотел восстановить семью". Он - бывший муж потерпевшей, поженилась пара в 2005 году в разводе с 2013 года. У женщины четверо детей, трое из них от бывшего мужа. Старшие уже выросли и живут в других городах, младшие 14 и 6 лет живут с мамой. Сейчас они у бабушки.

Бывший муж жил то вместе с семьёй, то отдельно. Но в апреле 2019 года пара окончательно разъехалась. Мужчина преследовал пострадавшую, надеялся примириться.

- Со стороны пострадавшей было два обращения в Северный отдел полиции, - ответил на вопросы журналистов Олжас Сулейменов. - Первое зарегистрировано в апреле. Тогда он в состоянии алкогольного опьянения дебоширил и был помещен в медицинский вытрезвитель, но позже супруги помирились и обращение было списано в номенклатурное дело. Второе заявление было в июле, когда он на улице оскорбил её. Она также обратилась с заявлением. Дело также было списано. Больше она не обращалась.

Полиция ведет досудебное расследование по статьям «Покушение на убийство» и «Доведение до самоубийства».