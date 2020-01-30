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ACROS
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
//которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить// Единственный вопрос: насколько КАЧЕСТВЕННО и ДОБРОСОВЕСТНО и главное ОПЕРАТИВНО будет работать медперсонал. И захочет ли с ними...
30.01.20 22:31
abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Цитата-//да за это нада - расстреливать// Я не оправдывал расстрел,старичок если ты не заметил) я говорю что пример не подходящий) люди там долеко не мирно себя вели) а просрочку на ночь вредно...
30.01.20 22:09
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Нет, Максик, вот он, я на руках сижу. b.radikal.ru У мамы. Здесь один год мне... :lol: :oops: :-) ;-)
30.01.20 22:07
abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Цитата-//. Ты бы дучше промолчал, Казёл...// Ухты...)
30.01.20 22:05
Vit
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
У меня есть один знакомый. Простой электрик в городе костаная с зп 90 000. Долго мечтал о автомобиле. Постояно мне звонил и спрашивал, как, че, куда. Я как мог его отговаривал. Сотни причин приводил...
30.01.20 21:54
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Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

30 января 2020, 18:19 |  Криминал

Сегодня, 30 января, около 16 часов, в салон красоты, расположенный по адресу Складская 1/1, ворвался мужчина, вооруженный ножом.

По отрывочным сообщениям очевидцев, он напал на женщину, которая работала мастером по маникюру в этом салоне, и ранил ее в живот. Затем, сообщают на вотсап наши читатели, он попытался перерезать себе горло.

Наш корреспондент, работавший на месте происшествия, сообщил, что обоих пострадавших увезла скорая помощь. На тот момент они оба были живы. По некоторым данным, не подтвержденным официально, это разведенные супруги.

- Я услышала крики, все вокруг начали бегать, - рассказала "НГ" работающая в этом же здании девушка по имени Марина. - Я не стала выбегать, побоялась. Потом приехала полиция.

Люди, работавшие в этом же офисном здании, рассказывают, что  полиция приехала быстро.

-  Этот мастер работает у нас примерно полгода, - сообщила корреспонденту "НГ" хозяйка салона, которая представилась Викторией. - Спокойная, проблем никогда не было. Мне позвонили и сообщили, что в салоне совершено нападение на мою сотрудницу. Я была неподалеку и быстро прибежала туда. В салоне было очень много крови. Раненых уже забрала скорая. В тот момент, когда на  мастера напали, она делала клиентке маникюр. Клиентка не пострадала, ее сейчас опрашивает полиция.

Пока официальных комментариев о ЧП не поступало.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.01.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не складская а гетто.. лучше бы вены себе резанул, коль неудачник такой. Выход есть всегда, жаль что молодежь фильмов настмотрелась и не знает где он.
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§ Поедатель
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 30.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям Чикаго, а не Кустанай.
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§ Сабыр
Re: Кровавое преступление совершено в салоне красоты...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теплая зима,видимо у оленей весенний гон. :lol:
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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