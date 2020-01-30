Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Сегодня, 30 января, около 16 часов, в салон красоты, расположенный по адресу Складская 1/1, ворвался мужчина, вооруженный ножом.
По отрывочным сообщениям очевидцев, он напал на женщину, которая работала мастером по маникюру в этом салоне, и ранил ее в живот. Затем, сообщают на вотсап наши читатели, он попытался перерезать себе горло.
Наш корреспондент, работавший на месте происшествия, сообщил, что обоих пострадавших увезла скорая помощь. На тот момент они оба были живы. По некоторым данным, не подтвержденным официально, это разведенные супруги.
- Я услышала крики, все вокруг начали бегать, - рассказала "НГ" работающая в этом же здании девушка по имени Марина. - Я не стала выбегать, побоялась. Потом приехала полиция.
Люди, работавшие в этом же офисном здании, рассказывают, что полиция приехала быстро.
- Этот мастер работает у нас примерно полгода, - сообщила корреспонденту "НГ" хозяйка салона, которая представилась Викторией. - Спокойная, проблем никогда не было. Мне позвонили и сообщили, что в салоне совершено нападение на мою сотрудницу. Я была неподалеку и быстро прибежала туда. В салоне было очень много крови. Раненых уже забрала скорая. В тот момент, когда на мастера напали, она делала клиентке маникюр. Клиентка не пострадала, ее сейчас опрашивает полиция.
Пока официальных комментариев о ЧП не поступало.
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