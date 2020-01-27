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abaika95
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Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС

27 января 2020, 17:23 |  Государство

Временно зарегистрированные в Казахстане автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, получат специальные желтые госномера с цифрой 18. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"Для временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате за первичной регистрации, пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта. Условия вполне простые, у граждан появилась возможность легализовать данные автомобили, а также уплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины с отсрочкой в течение года", - сообщил Кожаев на брифинге СЦК.

"На эти автомобили будут присваиваться госномера специальной серии и вида, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации данного транспорта. МВД выпущен образец номера на желтом фоне. Цифра 18. И кроме того, в техпаспорте будет указана дата действия до 1 марта 2021 года", - сообщил он.

"Если гражданину предоставлена такая возможность, и он не оплатит до 1 марта 2021 года, ну, извините, у него истекут 1 марта документы. У него госномера будут нелегитимны. Конечно, полиция примет меры к ограничению", - добавил он.

Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А крутые серии 7777 будут в продаже?))
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§ abaika95
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно! Клин клином

Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)

Ну а для тех кто купил для себя не должно быть никаких проблем,катайся дальше)
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§ андрей 117
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А крутые серии 7777 будут в продаже?))

да без проблем.хоть 8888 :-) утром деньги,вечером.....
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§ Boxing
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 27.01.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А те кто не захочет временно регестрировать? Что с ними будет? По этому поводу почему-то молчат
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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