Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах
Tengrinews.kz
Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет. Напомним, что ранее ДЧС обращался к костанайцам в связи с ухудшением погоды.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
С вечера 25 января по 26 января в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидаются снег, метель и гололед с порывами ветра до 23 метров в секунду.
В Костанайской области в ближайшие сутки также ожидается снег, метель, туман и гололед с порывами ветра 23-28 метров в секунду.
26 января в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, местами метель, гололед. Ветер 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду. В Уральске синоптики также прогнозируют метель, гололед, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
В Восточном Казахстане предупреждают о возможном сильном снегопаде. Местами метель, на дорогах гололедица, ветер.
В Акмолинской области в ближайшие двое суток ожидается снег и низовая метель, гололед. Ветер 15-20 метров в секунду 26 января, ночью 27 января порывы до 23 метров в секунду.
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На мамину пасту
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elektron: И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком. Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.