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Добринцофф
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Vit: Разве это не повод для беспокойства? Российские учённые заявили ,что поводов для беспокойство нет,так как во время ежегодной эпидемии гриппа умирает гораздо больше людей. Кстати тот факт,...
25.01.20 19:14
drakon
На мамину пасту
abaika95: Ну это да) дороговато... За 20 граммов, в порции... :lol: :oops:
25.01.20 19:04
Butch
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
В мессенджерах стали распространять информацию о зараженных опасным вирусом бананах. А какой из этого следует вывод?? А такой, что перед тем как что-то сделать нужно сначала подумать о всех!!!...
25.01.20 18:15
Vit
Можно ли верить рассылке о "зараженных бананах" и опасно ли получать посылки из Китая?
Добринцофф: Да, бананы с Питера идут. Страшно другое. Нам говорят поводов для беспокойства нету. Хотя как я понял, официально природу вируса так и не обнаружили. То летучии мыши, то змеи и т. д....
25.01.20 17:32
Butch
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!
elektron: И не понимая того, какого труда это стоит, ухаживать за больным ребёнком. Не поверите, но нередко там сооовсем другие мысли.
25.01.20 17:30
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Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах

Tengrinews.kz

25 января 2020, 15:27 |  Государство

Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет. Напомним, что ранее ДЧС обращался к костанайцам в связи с ухудшением погоды.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

С вечера 25 января по 26 января в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидаются снег, метель и гололед с порывами ветра до 23 метров в секунду.

В Костанайской области в ближайшие сутки также ожидается снег, метель, туман и гололед с порывами ветра 23-28 метров в секунду. 

26 января в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, местами метель, гололед. Ветер 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду. В Уральске синоптики также прогнозируют метель, гололед, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В Восточном Казахстане предупреждают о возможном сильном снегопаде. Местами метель, на дорогах гололедица, ветер.

В Акмолинской области в ближайшие двое суток ожидается снег и низовая метель, гололед. Ветер 15-20 метров в секунду 26 января, ночью 27 января порывы до 23 метров в секунду.
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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