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maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: Это последнее на сегодня. Пусть и дальше ждет ))
24.01.20 11:48
abaika95
Дорога ли у нас электроэнергия?
В итоге больше всех за наши тарифы (и больше всех кто тут накомментил)переживают Краснодарцы,Канадцы,Немцы и подМосквичи) Показательный срез аудитории Нашей Газеты)
24.01.20 11:47
Гога
Дорога ли у нас электроэнергия?
maxsaf: Это первое фото ?? kbkz1980 ждет остальные .
24.01.20 11:44
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Абайкин, я седня наконец то посмотрел твой любимый фильмец "джокер". Мда. Я думал будет крутой боевик. Экшн. Чёт мне не очень// Не он не самый мой любимый фильм) и даже не в...
24.01.20 11:43
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Помнишь, жаловалась тебе, как Абайка послал однажды Макса на ряд латинских букОФ. Я, как добросовестный пользователь, тоже пошла по этой ссылке И попала на канадский сайт,порнографический// ...
24.01.20 11:40
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ДЧС обратился к жителям Костанайской области в связи с ухудшением погоды

24 января 2020, 08:52 |  Происшествия

В связи с ухудшением погодных условий на большей территории Костанайской области в предстоящие выходные дни, с 24-го по 26 января, департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погоды, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ДЧС рекомендует сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям и по возможности отказаться от дальних поездок автомобилистам.

"Гражданам следует соблюдать элементарные правила поведения в зимнюю непогоду, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения, - отмечается в сообщении. - Будьте внимательны, берегите себя! Помните единый телефон пожарных и спасателей: 101 или 112, доступный во всех регионах страны".
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"Нужные деньги"
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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