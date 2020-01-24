ДЧС обратился к жителям Костанайской области в связи с ухудшением погоды

В связи с ухудшением погодных условий на большей территории Костанайской области в предстоящие выходные дни, с 24-го по 26 января, департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей региона следить за информацией об изменениях погоды, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ДЧС рекомендует сократить рабочий день для сотрудников госорганов, рынков, торгово-развлекательных центров, частным предпринимателям и по возможности отказаться от дальних поездок автомобилистам.

"Гражданам следует соблюдать элементарные правила поведения в зимнюю непогоду, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения, - отмечается в сообщении. - Будьте внимательны, берегите себя! Помните единый телефон пожарных и спасателей: 101 или 112, доступный во всех регионах страны".