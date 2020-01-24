Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники

Активисты объединения "Доброе сердце" давно поднимают вопрос об открытии приюта для бездомных животных в Костанае. Разговоры о необходимости такого шага идут не первый год.

Фото Ксении РЕБИК

На сайте «НГ» еще несколько лет назад сообщалось, что приют вот-вот откроют и даже смета для него уже готова. Предполагалось, что в заведении для бездомных животных будет место для содержания 150 кошек и 100 собак. Но до сих пор планы так это и осталось прожектом.

В конце 2019 года представители общественного объединения начали вести переговоры о создании приюта с разными структурами местной власти. В январе уже состоялась встреча с руководителем управления ветеринарии Костанайской области Саматом Калиевым. Он сказал, что подготовит обращение к акиму Костаная Кайрату Жакупову от управления ветеринарии, а активисты «Надежда плюс kst», должны подготовить свое обращение к акиму города и собрать подписи в поддержку приюта.

Такое обращение костанайскими зоозащитниками написано, в частности в нем говорится следующее:

- Практически во всех крупных городах Казахстана уже начата работа по созданию приютов для бездомных животных. В ЗКО с 1 января 2020 года уже запрещено умерщвлять бездомных собак и кошек! 10 ноября 2019 года на рассмотрение в Парламент РК был передан проект Закона «Об ответственном обращении с животными». Исполнение требований этого закона будет невозможно без реализации проекта приюта на территории областного центра... На базе приюта можно будет осуществлять целый комплекс мероприятий по ветеринарной помощи, включая экстренные операции, лечение, стерилизацию и вакцинирование, просветительскую работу... Просим оказать содействие в скорейшем принятии мер по решению этого больного для нашего города вопроса, положить конец средневековой дикости и направить развитие города и страны по цивилизованному пути».

Подписи под обращением может поставить любой, кому не безразлична эта тема. Сделать это можно по адресам:

1. редакция "Нашей Газеты" ул. Майлина 2/3, вахта с 9.00 до 17.30

2. магазин «Спутник TV», ул. Амангельды, 72, с 10.00 до 19.00

3. зоомагазин «Такса», ул. Баймагамбетова, 179, с 10.00 до 19.00

4. ветклиника "ЗооЗабота", ул. Маяковского, 109/1, пн-пт с 09.00 до 19.00, сб-вс - с 10.00 до 18.00

5. зоомагазин "Ирбис", ул. Чкалова, с 10.00 до 19.00

6. магазин «Бирюса», пр. Абая, 168, с 10.00 до 18.00.

7. супермаркет «Кормушка», ул. Лермонтова, 26, с 10.00 до 18.00

8. Затобольск, ТЦ "Агромакс", отдел зоотоваров

9. парикмахерская «Эden», пр.Аль-Фараби, 91

10. ветаптека, ул. Дулатова, 100

11. маг. «Гурман», ул. Кобланды батыра, 40 (ост. Пождепо)

12. маг. «Беркат», пос.Киевский

13. Центр.рынок, павильон «Береке», маг. "ЗооFishka".