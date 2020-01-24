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yudjin
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Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 января 2020, 13:34 |  Общество

Активисты объединения "Доброе сердце" давно поднимают вопрос об открытии приюта для бездомных животных в Костанае. Разговоры о необходимости такого шага идут не первый год.

Фото Ксении РЕБИК

На сайте «НГ» еще несколько лет назад сообщалось, что приют вот-вот откроют и даже смета для него уже готова. Предполагалось, что в заведении для бездомных животных будет место для содержания 150 кошек и 100 собак. Но до сих пор планы так это и осталось прожектом.

В конце 2019 года представители общественного объединения начали вести переговоры о создании приюта с разными структурами местной власти. В январе уже состоялась встреча с руководителем управления ветеринарии Костанайской области Саматом Калиевым. Он сказал, что подготовит обращение к акиму Костаная Кайрату Жакупову от управления ветеринарии, а активисты «Надежда плюс kst», должны подготовить свое обращение к акиму города и собрать подписи в поддержку приюта.

Такое обращение костанайскими зоозащитниками написано, в частности в нем говорится следующее:

- Практически во всех крупных городах Казахстана уже начата работа по созданию приютов для бездомных животных. В ЗКО с 1 января 2020 года уже запрещено умерщвлять бездомных собак и кошек! 10 ноября 2019 года на рассмотрение в Парламент РК был передан проект Закона «Об ответственном обращении с животными». Исполнение требований этого закона будет невозможно без реализации проекта приюта на территории областного центра... На базе приюта можно будет осуществлять целый комплекс мероприятий по ветеринарной помощи, включая экстренные операции, лечение, стерилизацию и вакцинирование, просветительскую работу... Просим оказать содействие в скорейшем принятии мер по решению этого больного для нашего города вопроса, положить конец средневековой дикости и направить развитие города и страны по цивилизованному пути».

Подписи под обращением может поставить любой, кому не безразлична эта тема. Сделать это можно по адресам:

1. редакция "Нашей Газеты" ул. Майлина 2/3, вахта с 9.00 до 17.30
2. магазин «Спутник TV», ул. Амангельды, 72, с 10.00 до 19.00
3. зоомагазин «Такса», ул. Баймагамбетова, 179, с 10.00 до 19.00
4. ветклиника "ЗооЗабота", ул. Маяковского, 109/1, пн-пт с 09.00 до 19.00, сб-вс - с 10.00 до 18.00
5. зоомагазин "Ирбис", ул. Чкалова, с 10.00 до 19.00
6. магазин «Бирюса», пр. Абая, 168, с 10.00 до 18.00.
7. супермаркет «Кормушка», ул. Лермонтова, 26, с 10.00 до 18.00
8. Затобольск, ТЦ "Агромакс", отдел зоотоваров
9. парикмахерская «Эden», пр.Аль-Фараби, 91
10. ветаптека, ул. Дулатова, 100
11. маг. «Гурман», ул. Кобланды батыра, 40 (ост. Пождепо)
12. маг. «Беркат», пос.Киевский
13. Центр.рынок, павильон «Береке», маг. "ЗооFishka".
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собачек отловить и отдать корейцам. А всех кошек можно приютить в редакции Нашей Газеты. Они откормят и отдадут в хорошие руки, опыт тем более у них есть.)
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§ yudjin
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6353
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходил, поставил подпись.
Обсуждаем с коллегами тему. Интересует за чей счёт будут содержаться такие приюты? Некоторые говорят, мол людям жилья нет, а тут собакам будут строить... Один говорит, что как убивали так и будут... только не на улице, а в таких приютах.
Сам считаю, что наряду с бюджетным финансированием и пожертвованиями, все владельцы кошек и собак должны платить налог, который пойдет на содержание таких питомников...подобно транспортному. Пусть не большой, но он должен быть.
Во-первых, животные несут потенциальную опасность... как травматическую, так и по распространению болезней.
Во-вторых, они также загрязняют окружающую среду (пусть не глобально, а просто с...ут в песочницах и газонах... пусть даже какашки превращаются в удобрение по версии amduscias ;-) )
И в третьих, их всегда могут выкинуть на улицу и они пополнят ряды бездомных.
А зная про налог, кто-то из сомневающихся задумается заводить животное или нет.
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§ Rexyn
Re: Подписи под обращением в пользу открытия приюта для...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 185
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
они также загрязняют окружающую среду

и еще на каждого двуногого завести эконалог ;-)
а то за вывоз мусора из контейнеров платим, а за загрязнение окружающей среды вне контейнеров - нет)
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§ yudjin
Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6353
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.01.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
а за загрязнение окружающей среды вне контейнеров - нет)

ну вообще-то за это есть статья и штраф... если поймают или по анализам опознают. :-P
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§ Rexyn
Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 185
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.01.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
есть статья и штраф

штраф за содеянное и налог за предполагаемое это не одно и то же) Как транспортный налог на владение автомобилем и штраф за нарушение ПДД)
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