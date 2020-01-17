"Непреодолимое и глубокое чувство ревности" - в суде начался процесс над бывшим сотрудником акимата Костаная

Предварительное слушание уголовного дела в отношении бывшего сотрудника акимата Костаная Айдына АБДИНА прошло в суде по уголовным делам области сегодня, 17 января. Абдин обвиняется в том, что 4 августа 2019 года в съемной квартире п.Заречного зарезал свою гражданскую жену Кымбат Ибраеву.

С 2014 по 2015 год Абдин работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная. В 2015-ом был осужден за мошенничество с квартирами.

- На момент убийства Ибраевой у Абдина имелась непогашенная судимость, за которую он получил ограничение свободы, - сообщил в суде государственный обвинитель Бауыржан КАСЫМБЕКОВ. - Выйдя на свободу, он стал посещать свою гражданскую супругу и детей. Квартиру в Заречном арендовала Ибраева, Абдину разрешили посещать детей, но не проживать. Однако он стал приходить к детям, ругаться с женой и оставался в квартире. Из-за постоянных скандалов Ибраева решила съехать. 4 августа 2019 года она договорилась с хозяином квартиры о том, что вечером после работы отдаст ему ключи. В обед к ней пришел Абдин. Он испытывал непреодолимое и глубокое чувство ревности, начал скандалить. Потом пошел на кухню, взял кухонный нож и нанес Ибраевой множество ножевых ранений.

По словам прокурора, удары наносились по голове, шее, грудной клетке... Всего 40 ножевых ранений.

Осознав содеянное, Абдин хотел скрыть следы преступления. Однако, поняв, что до прихода хозяина квартиры не успеет этого сделать, нанес тем же кухонным ножом несколько ударов себе и потерял сознание. На следствии он пытался дать ложные показания, заявлляя, что оборонялся от нападений гражданской жены. Но его слова не нашли подтверждения.

В ходе предварительного слушания возникли проблемы с переводом дела на казахский язык для Абдина. Специально для него был приглашен переводчик, но в ходе суда выяснилось, что он владеет русским языком. В связи с чем судья вернул дело прокурору для устранения противоречий. Время главного судебного разбирательства пока не назначено.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ