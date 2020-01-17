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Butch
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abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
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17.01.20 16:17
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КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова

17 января 2020, 10:39 |  Государство

Нарушено молчание официальных органов относительно ситуации в Павлодаре.В КНБ заявили об уголовном деле в отношении акима Павлодарской области Булата БАКАУОВА. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото в сайта ratel.kz

- 15 января т.г. Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий. В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат, - говорится на официальном сайте КНБ РК.

Ранее пресс-служба акимата заявляла, что не готова комментировать ситуацию, поскольку это прерогатива  следственных органов. 

Ratel.kz опубликовал статью журналиста Ольги ВОРОНЬКО, в которой дал обзор деятельности Бакауова:

Булат Бакауов – чиновник от сохи. До 2008 года он руководил собственным фермерским хозяйством в Железинском районе. С декабря 2008 по октябрь 2011 года работал акимом Качирского района, затем до апреля 2014 года был акимом Аксу. В апреле 2014 года бывший в то время акимом области Канат БОЗУМБАЕВ сделал Бакауова акимом областного центра.

Назначение Булата Жумабековича 25 марта 2016 года акимом области всех очень удивило. Ходили слухи, что подчиненного рекомендовал сам Бозумбаев в благодарность за его позицию в известном деле о вымогательстве. Как следует из приговора, который был засекречен, но на некоторое время неожиданно появился в открытом доступе на сайте Верховного суда, предприниматель Нуржан СУЛЕЙМЕНОВ тогда обратился к родному брату Булата Бакауова Марату БАКАУОВУ с просьбой через акима города сообщить Бозумбаеву о наличии у него компрометирующей его сына видеозаписи и требовании 100 тысяч долларов. Братья тут же рассказали обо всем акиму области. Марат Жумабекович, согласно тексту приговора, "имитировал модель преступной деятельности" и тем самым помог следствию разоблачить вымогателей.

Начав руководить областью, поначалу Булат Жумабекович вел себя осторожно и ничем особым, кроме героической, но не особо успешной борьбы с мошкой, не отличился. Зато сейчас это непрекращающаяся борьба с общественностью. Во-первых, Бакауов во что бы то ни стало решил на деньги инвесторов построить на реке Усолка гребной канал, для чего нужно расширить русло и срубить по берегам, в пойме, то есть, на особо охраняемой территории, пять тысяч деревьев и кустарников. Поможет ли это местным гребцам стать олимпийскими чемпионами – не известно, зато приведет к разрушению 540 га естественной экосистемы поймы, а именно пойма обеспечивает павлодарцев свежим воздухом. Во-вторых, глава региона официально и безапелляционно объявил, что точечная застройка в городе будет! Причем, народ заметил, что все фирмы, получающие за копейки самые лакомые участки в центре города – в парках и на школьных стадионах, расположены по одному адресу: ул. Сатпаева, 156.

В октябре прошлого года члены пяти инициативных групп с разных частей Павлодара объединились, чтобы вместе объявить недоверие главе региона. Собрав более десяти тысяч подписей (рядом с каждой указан и ИИН), инициаторы отправили сообщение о своем недоверии в виртуальную приемную президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Люди возмущены вырубкой парков и скверов и продажей школьных стадионов ради точечной застройки, лишающей их комфортного проживания. "Город Павлодар, самый спокойный город в Республике, который ни разу не проявлял неуважение к правительству, не выходил на мирные протесты, кипит от негодования жителей. С каждым днем все больше и больше районов страдают от точечной застройки и неуважения акимата к посланиям президента Республики Казахстан", - сказано в письме президенту.
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§ maxsaf
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"имитировал модель преступной деятельности" и тем самым помог следствию разоблачить вымогателей.

Вот так рудненский акимат мог выйти сухим из истории с колесом :lol:
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* abaika95
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Булат Бакауов – чиновник от сохи//




Вроде Юджин недавно сетовал на то что не осталось чиновников от сохи,все "сынки" и "блатные" вокруг) вот самый что ни на есть плоть от плоти народной)
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* Butch
Re: КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кроме героической, но не особо успешной борьбы с мошкой, не отличился.

Нет, ну журналисты у нас прямо "жгут". Не в том смысле что придумывают, а в том, что ищут и находят!!!! То "мобильная группа проверяющих", то "героическая, но не успешная, борьба с мошкой". Перлы, один краше другого.
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Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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