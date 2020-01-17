КНБ завёл уголовное дело на Булата Бакауова

Нарушено молчание официальных органов относительно ситуации в Павлодаре.В КНБ заявили об уголовном деле в отношении акима Павлодарской области Булата БАКАУОВА. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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- 15 января т.г. Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий. В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат, - говорится на официальном сайте КНБ РК.

Ранее пресс-служба акимата заявляла, что не готова комментировать ситуацию, поскольку это прерогатива следственных органов.

Ratel.kz опубликовал статью журналиста Ольги ВОРОНЬКО, в которой дал обзор деятельности Бакауова:

Булат Бакауов – чиновник от сохи. До 2008 года он руководил собственным фермерским хозяйством в Железинском районе. С декабря 2008 по октябрь 2011 года работал акимом Качирского района, затем до апреля 2014 года был акимом Аксу. В апреле 2014 года бывший в то время акимом области Канат БОЗУМБАЕВ сделал Бакауова акимом областного центра.

Назначение Булата Жумабековича 25 марта 2016 года акимом области всех очень удивило. Ходили слухи, что подчиненного рекомендовал сам Бозумбаев в благодарность за его позицию в известном деле о вымогательстве. Как следует из приговора, который был засекречен, но на некоторое время неожиданно появился в открытом доступе на сайте Верховного суда, предприниматель Нуржан СУЛЕЙМЕНОВ тогда обратился к родному брату Булата Бакауова Марату БАКАУОВУ с просьбой через акима города сообщить Бозумбаеву о наличии у него компрометирующей его сына видеозаписи и требовании 100 тысяч долларов. Братья тут же рассказали обо всем акиму области. Марат Жумабекович, согласно тексту приговора, "имитировал модель преступной деятельности" и тем самым помог следствию разоблачить вымогателей.

Начав руководить областью, поначалу Булат Жумабекович вел себя осторожно и ничем особым, кроме героической, но не особо успешной борьбы с мошкой, не отличился. Зато сейчас это непрекращающаяся борьба с общественностью. Во-первых, Бакауов во что бы то ни стало решил на деньги инвесторов построить на реке Усолка гребной канал, для чего нужно расширить русло и срубить по берегам, в пойме, то есть, на особо охраняемой территории, пять тысяч деревьев и кустарников. Поможет ли это местным гребцам стать олимпийскими чемпионами – не известно, зато приведет к разрушению 540 га естественной экосистемы поймы, а именно пойма обеспечивает павлодарцев свежим воздухом. Во-вторых, глава региона официально и безапелляционно объявил, что точечная застройка в городе будет! Причем, народ заметил, что все фирмы, получающие за копейки самые лакомые участки в центре города – в парках и на школьных стадионах, расположены по одному адресу: ул. Сатпаева, 156.

В октябре прошлого года члены пяти инициативных групп с разных частей Павлодара объединились, чтобы вместе объявить недоверие главе региона. Собрав более десяти тысяч подписей (рядом с каждой указан и ИИН), инициаторы отправили сообщение о своем недоверии в виртуальную приемную президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Люди возмущены вырубкой парков и скверов и продажей школьных стадионов ради точечной застройки, лишающей их комфортного проживания. "Город Павлодар, самый спокойный город в Республике, который ни разу не проявлял неуважение к правительству, не выходил на мирные протесты, кипит от негодования жителей. С каждым днем все больше и больше районов страдают от точечной застройки и неуважения акимата к посланиям президента Республики Казахстан", - сказано в письме президенту.