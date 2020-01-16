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Кушмурунец23
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abaika95: Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина) Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем,...
16.01.20 01:12
Кушмурунец23
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго! Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого? Так и...
16.01.20 00:59
drakon
Правительство России уходит в отставку
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16.01.20 00:51
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Цитата-//Уже 5 коментариев. Но благодаря-Абайке, я узнал, что Кадыров,был министром образования России...// Уже 7) считайте, считайте пенсионерам говорят полезно) Кадыров ещё министром по делам...
16.01.20 00:47
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Цитата-//забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)// Нет почему?) Позвонили вот часа 4 назад,советовались) Думаю отразится,ничего...
16.01.20 00:45
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Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете

15 января 2020, 20:37 |  Государство

Информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова и его помощника распространяется в социальных сетях, сообщает BaigeNews.kz.

Фото с сайта BaigeNews.kz

По неподтвержденным данным, задержание произошло сегодня, 15 января, примерно в 16.00. Также, по данным, рассылаемым в мессенджерах и соцсетях, здание акимата Павлодарской области оцеплено. Инсайдерский источник сообщает, что задержание проводилось сотрудниками Комитета национальной безопасности. Наручники ему одели прямо во время совещания.

BaigeNews.kz обратился в пресс-службу КНБ за официальным комментарием. Однако в пресс-службе эти слухи не подтвердили, но и не опровергли.

Позже слухи о задержании Булата Бакауова прокомментировал акимат Павлодарской области.

- В СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяются аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. На данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации. Просим воздержаться от выводов до появления официальных данных. Мы постараемся держать вас в курсе событий в наших социальных сетях, - говорится в сообщении ведомства. 

Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в 2016 году. До этого он занимал должность акима Павлодара. 27 декабря в социальных сетях распространилось видео, где портрет акима Павлодарской области Булата Бакауова продавался на аукционе за 28 миллионов тенге, но сошел с молотка за 700 тысяч тенге. Действо происходило на ежегодном благотворительном балу в Павлодаре.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, гуляло это видео на васапах. Я ещё тогда подумал что это просто шутка, розыгрыш какой-то. нет что ли? В заправду получается :-o
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§ drakon
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто на очереди?... :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто на очереди?...

Если бы еще сажали..., если и присядет,то через годик выйдет. Год помается, беш в камере поест, фрукты. А потом с чистой совестью на свободу.
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§ Кушмурунец23
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго!
Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого?
Так и хочется спросить Садвокасяна, Архимеда... где ТЭЦ, для кого "ямки" возле Кушмуруна нарыли? У нас осталась единственная асфальтированная улица а чистить ее не чем! Колея, ездить невозможно, на грани... "Бедный" новый аким тужиться а что у него есть? Деньги и те бюджетные куда то мимо поселка уходят.
Патриотизм, гордость за Родину? Стыдно!
В мое время у нас было свое ДЭУ и я не знал что есть проблемы со снегом на дорогах. Сейчас нечем чистить... Освещение машина с корзиной только с Аулиеколя, наше все утащили... Больница, малейшее серьезное срочно в Ауллиеколь или Костанай! Ближайшее 45 км. На чем? Реамобиль? А вот фиг вам, на "таблетке" с Костаная презентовали. Жестььььь куда не глянь. ЦОН есть, светллый теплый и просторный, но вывели миграционку и пенсионку при населении 9 000 жителей и под 1 500 пенсионеров все вынуждены за 45 км ездить в Аулиеколь. Думаете кто то из сидящих в креслах чиновников подумал о жителях?
Почему? Да потому что подобные акимы областей и районов и у нас. По моему мнению все они одинаковы...
Кушмурун в 10-ке крупных населенных пунктов нашей области, а что по селам где 500 1 000 жителей?
В общем я рад, что очередного и надеюсь что не последнего акима задержали!
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