Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете

Информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова и его помощника распространяется в социальных сетях, сообщает BaigeNews.kz.

Фото с сайта BaigeNews.kz

По неподтвержденным данным, задержание произошло сегодня, 15 января, примерно в 16.00. Также, по данным, рассылаемым в мессенджерах и соцсетях, здание акимата Павлодарской области оцеплено. Инсайдерский источник сообщает, что задержание проводилось сотрудниками Комитета национальной безопасности. Наручники ему одели прямо во время совещания.

BaigeNews.kz обратился в пресс-службу КНБ за официальным комментарием. Однако в пресс-службе эти слухи не подтвердили, но и не опровергли.

Позже слухи о задержании Булата Бакауова прокомментировал акимат Павлодарской области.



- В СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяются аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. На данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации. Просим воздержаться от выводов до появления официальных данных. Мы постараемся держать вас в курсе событий в наших социальных сетях, - говорится в сообщении ведомства.

Булат Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в 2016 году. До этого он занимал должность акима Павлодара. 27 декабря в социальных сетях распространилось видео, где портрет акима Павлодарской области Булата Бакауова продавался на аукционе за 28 миллионов тенге, но сошел с молотка за 700 тысяч тенге. Действо происходило на ежегодном благотворительном балу в Павлодаре.