Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе

Накануне, 15 января, СМИ сообщили, что по неподтвержденным официально данным, Булат Бакауов и его заместитель были задержаны КНБ, а в их кабинетах проведены обыски.

Как сообщил корреспондент BaigeNews.kz, аким Павлодарской области Булат Бакауов и его заместитель Арыстан Кабикенов сегодня утром появился на работе.

Арыстан Кабикенов Фото с сайта ratel.kz

16 января в Павлодаре была запланирована коллегия областного управления туризма и спорта. Но после внезапных слухов о задержании акима, распространенных накануне вечером в СМИ и соцсетях, журналистов предупредили, что запланированное мероприятие отменено.

- На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе. Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов, - сообщили в пресс-служба акима области.

Официально информацию о задержании до сих пор никто не опроверг и не подтвердил. В распространенном 15 января сообщении пресс-служба акимата Павлодарской области попросила воздержаться от публикации новостей до официальной информации.

Поздно вечером Бакауов вышел на связь. Он написал пост в Instagram, где отчитался о проведенном совещании, но не упомянул предполагаемое задержание.

Между тем, ratel.kz сообщает, что в среду, 15 января, подразделения СОБР взяли под свой контроль входы в здание акимата Павлодарской области. Антикоррупционная служба совместно с сотрудниками Комитета Национальной безопасности провели обыск и другие следственные действия в кабинете заместителя акима области Арыстана Кабикенова.

Визит спецназа случился в полдень и был замечен посетителями акимата, поэтому информация быстро распространилась по городу. По свидетельству очевидцев, силовики ворвались в акимат двумя группами.

Фото с сайта ratel.kz

Пресс-секретарь акима области Ернар СЕЙТАХМЕТ сообщил Ratel, что они с акимом области весь день пробыли в Экибастузе, вернулись под вечер и поэтому пока не в курсе ни о каких задержаниях. Между тем, ходят слухи, что до Экибастуза Булат БАКАУОВ так и не доехал, либо доехал, но прямо с совещания вместе с помощником был отправлен назад в Павлодар.

40-летний болашаковец Арыстан Кабикенов курировал в областном акимате инвестиционные проекты. По предварительным сведениям, ему был выплачен "откат" одним из инвесторов. Заместителем акима он был назначен меньше года назад – 15 марта прошлого года, а до этого с 2018 года по 15 марта 2019 года занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2018 годы Кабыкенов работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК и советником по инвестициям посольства РК в Японии.

Чиновник получил завидное образование - окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, и, по программе "Болашак" - Университет Ноттингема в Великобритании. Имеет квалификации экономиста, финансиста, юриста, магистра делового администрирования, магистра государственного управления.