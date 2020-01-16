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Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе

16 января 2020, 12:37 |  Государство

Накануне, 15 января, СМИ сообщили, что по неподтвержденным официально данным, Булат Бакауов и его заместитель были задержаны КНБ, а в их кабинетах проведены обыски.

Как сообщил корреспондент BaigeNews.kz, аким Павлодарской области Булат Бакауов и его заместитель Арыстан Кабикенов сегодня утром появился на работе.

Арыстан Кабикенов        Фото с сайта ratel.kz

16 января в Павлодаре была запланирована коллегия областного управления туризма и спорта. Но после внезапных слухов о задержании акима, распространенных накануне вечером в СМИ и соцсетях, журналистов предупредили, что запланированное мероприятие отменено.

- На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе. Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов, - сообщили в пресс-служба акима области.

Официально информацию о задержании до сих пор никто не опроверг и не подтвердил. В распространенном 15 января сообщении пресс-служба акимата Павлодарской области попросила воздержаться от публикации новостей до официальной информации.

Поздно вечером Бакауов вышел на связь. Он написал пост в Instagram, где отчитался о проведенном совещании, но не упомянул предполагаемое задержание.

Между тем, ratel.kz сообщает, что в среду, 15 января, подразделения СОБР взяли под свой контроль входы в здание акимата Павлодарской области. Антикоррупционная служба совместно с сотрудниками Комитета Национальной безопасности провели обыск и другие следственные действия в кабинете заместителя акима области Арыстана Кабикенова.

Визит спецназа случился в полдень и был замечен посетителями акимата, поэтому информация быстро распространилась по городу. По свидетельству очевидцев, силовики ворвались в акимат двумя группами.

Фото с сайта ratel.kz

Пресс-секретарь акима области Ернар СЕЙТАХМЕТ сообщил Ratel, что они с акимом области весь день пробыли в Экибастузе, вернулись под вечер и поэтому пока не в курсе ни о каких задержаниях. Между тем, ходят слухи, что до Экибастуза Булат БАКАУОВ так и не доехал, либо доехал, но прямо с совещания вместе с помощником был отправлен назад в Павлодар.

40-летний болашаковец Арыстан Кабикенов курировал в областном акимате инвестиционные проекты. По предварительным сведениям, ему был выплачен "откат" одним из инвесторов. Заместителем акима он был назначен меньше года назад – 15 марта прошлого года, а до этого с 2018 года по 15 марта 2019 года занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2018 годы Кабыкенов работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК и советником по инвестициям посольства РК в Японии.

Чиновник получил завидное образование - окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, и, по программе "Болашак" - Университет Ноттингема в Великобритании. Имеет квалификации экономиста, финансиста, юриста, магистра делового администрирования, магистра государственного управления. 
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ободгали, Акима... :lol: :-o
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§ alex_60
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ободгали


ободгали...
придумать такое... про Акима.
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§ drakon
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ободгали...

Конечно, нет.
ОбоЛгали... :-o
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§ Сабыр
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О,оперативно порешал вопрос :lol:
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§ Серый волк
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11081
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.01.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
О,оперативно порешал вопрос :lol:

Наверное колесо крутил с удвоенной скоростью. :lol:
И печатный станок дымил печатая левые билеты ;-)
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§ yudjin
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.01.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ободгали... придумать такое... про Акима.

как в кино, однако...
в старой советской классике... Служебный роман:
0f8293e9b630.jpg
сначала его арестовали, потом не арестовали,
но по 2 рубля наверное скинулись)))
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§ alex_60
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой болошаковец большой.
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§ maxsaf
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сначала его арестовали, потом не арестовали, но по 2 рубля наверное скинулись)))


Это как с переименованием Абая :lol:

Цитата:
abaika95: Как сняли так и обратно повесили)
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§ maxsaf
Re: Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По предварительным сведениям, ему был выплачен "откат" одним из инвесторов

Инвесторы глупые пошли, читать что-ли не умеют. Там же на фото на табличке написано - взятки не берем.)) Наверное прям как иконка в машине, оберегает такая табличка ))
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§ drakon
Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там же на фото на табличке написано - взятки не берем.))

Так на латинице - нада писАть... :lol: :-o
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Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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