Аким Павлодарской области Булат Бакауов появился на работе
Накануне, 15 января, СМИ сообщили, что по неподтвержденным официально данным, Булат Бакауов и его заместитель были задержаны КНБ, а в их кабинетах проведены обыски.
Как сообщил корреспондент BaigeNews.kz, аким Павлодарской области Булат Бакауов и его заместитель Арыстан Кабикенов сегодня утром появился на работе.
Арыстан Кабикенов Фото с сайта ratel.kz
16 января в Павлодаре была запланирована коллегия областного управления туризма и спорта. Но после внезапных слухов о задержании акима, распространенных накануне вечером в СМИ и соцсетях, журналистов предупредили, что запланированное мероприятие отменено.
- На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе. Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, но из-за накладки в графике встречу провёл его заместитель Арыстан Кабикенов, - сообщили в пресс-служба акима области.
Официально информацию о задержании до сих пор никто не опроверг и не подтвердил. В распространенном 15 января сообщении пресс-служба акимата Павлодарской области попросила воздержаться от публикации новостей до официальной информации.
Поздно вечером Бакауов вышел на связь. Он написал пост в Instagram, где отчитался о проведенном совещании, но не упомянул предполагаемое задержание.
Между тем, ratel.kz сообщает, что в среду, 15 января, подразделения СОБР взяли под свой контроль входы в здание акимата Павлодарской области. Антикоррупционная служба совместно с сотрудниками Комитета Национальной безопасности провели обыск и другие следственные действия в кабинете заместителя акима области Арыстана Кабикенова.
Визит спецназа случился в полдень и был замечен посетителями акимата, поэтому информация быстро распространилась по городу. По свидетельству очевидцев, силовики ворвались в акимат двумя группами.
Фото с сайта ratel.kz
Пресс-секретарь акима области Ернар СЕЙТАХМЕТ сообщил Ratel, что они с акимом области весь день пробыли в Экибастузе, вернулись под вечер и поэтому пока не в курсе ни о каких задержаниях. Между тем, ходят слухи, что до Экибастуза Булат БАКАУОВ так и не доехал, либо доехал, но прямо с совещания вместе с помощником был отправлен назад в Павлодар.
40-летний болашаковец Арыстан Кабикенов курировал в областном акимате инвестиционные проекты. По предварительным сведениям, ему был выплачен "откат" одним из инвесторов. Заместителем акима он был назначен меньше года назад – 15 марта прошлого года, а до этого с 2018 года по 15 марта 2019 года занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2018 годы Кабыкенов работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК и советником по инвестициям посольства РК в Японии.
Чиновник получил завидное образование - окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, и, по программе "Болашак" - Университет Ноттингема в Великобритании. Имеет квалификации экономиста, финансиста, юриста, магистра делового администрирования, магистра государственного управления.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 227
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
оценила мобильная группа министерства здравоохранения РК Это их официальное название или автор такой остряк? Просто очень смешно. Намекает что есть ещё маломобильные и совсем вообще не мобильные...
3 миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая
abaika95: Слова Назидания Абая ещё бы раздавали бесплатно всем жителям) Тоже так подумал. Вместо или вместе с изданием на 10-ти языках, лучше бы раздали всем желающим (гражданам Казахстана)...
Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск
Согласно негласному табели о ранжирах, на совещании у акима области, аким города Тобыл, будет сидеть последним среди городских акимов, после акима Аркалыка, но впереди акима Костанайского района. А,...
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52: Так к этому и стремятся: В контексте смыслов оба эти действия идентичны. С отличием в стоимости процедур и потенциальной опасности для человека. И потом собака "бездомная"...
Правительство России уходит в отставку
Dron: Т.е. Серому волку можно строчить про Казахстан, а Абайке нельзя про Россию? Просто они на время ролями поменялись .