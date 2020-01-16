Тимур ГАФУРОВ: Бастыку заплатите!

Справедливость выражения о том, что деньги любят тишину, подтвердилась на пресс-конференции, которую провел 10 января директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр САБИРБАЕВ.

Журналисты попросили его прокомментировать новость о том, что вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева в конце 2019 года при окладе в 814 000 тенге в месяц перед отпуском получила 3 млн тенге, причем большую часть выплаты составили премии. И Сабирбаев ответил: для уровня ответственности вице-министра сумма выплаты «вполне нормальная».

- Если честно, я считаю, что государственный служащий не должны ходить с протянутой рукой и работать на низкую заработную плату, - признался он. - Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады, с одной стороны, что министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать... Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат дорого обходится народу. Поэтому здесь, конечно же, хотелось бы, чтобы государственные служащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах.

Трудно сказать, что вызвало большее возмущение сограждан: размеры оклада и бонусов г-жи Исаевой или публичное обоснование нормальности этих выплат г-ном Сабирбаевым. Но фраза о чиновнике с протянутой рукой, ставшая казахстанским вариантом припева песни из популярного сериала «Ведьмаку заплатите чеканной монетой!», ничуть не противоречит здравому смыслу - опять же в его казахстанском понимании.

Во-первых, в нашем тридевятом царстве-государстве значимость должности в системе власти определяется именно деньгами, которые получает законно (или может получить незаконно) занимающий ее человек, а не пользой, которую он приносит обществу. Потому что в противном случае, учитывая ситуацию в агропроме, профильное министерство вряд ли могло бы себе позволить то, что оно себе позволяет.

Во-вторых, деньги у нас стали, пожалуй, главным способом борьбы с деньгами - то есть, с коррупцией. Поскольку остальные меры - в виде огромных тюремных сроков, штрафов и конфискации всего нажитого нечестным трудом имущества осуждённых - видимо, не очень впечатляют оставшихся на свободе коллег. Хотя эффективность этого главного способа тоже сомнительна, ведь отправленные за решётку премьер-министр, министры и их заместители, а также акимы и их заместители наверняка получали достойную заработную плату, но всё равно думали о других вопросах.

Иметь столько денег, чтобы совсем о них не думать, мечтает, наверно, каждый казахстанец, за исключением тех, кто уже познал искусство дзэн. Но если вы еще не достигли просветления и продолжаете читать новости, то возникают вопросы. Например, о том, что за 11 месяцев 2019 года в госбюджет собрали на 15,5% больше доходов, чем в соответствующем периоде 2018-го. Причем добились этого не только благодаря нефти, но и из-за роста производства товаров и услуг. Однако стоимость минимальной продовольственной корзины в Казахстане в начале 2020 года составила уже 58,7% от минимальной зарплаты (для сравнения - в 2019-м эта доля составляла 54,7% тогдашней минимальной оплаты труда). То есть, один из базовых показателей - МЗП - от которого и танцует вся наша социальная государственная политика, как говорится, ниже плинтуса. И, судя по тенденции, будет ещё хуже.

Но экономить на нашем достижении - дорогом госаппарате - мы не будем. Зачтётся всё это нам!