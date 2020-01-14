Расшифрованы самописцы рухнувшего самолета Bek Air
Бортовые самописцы рухнувшего под Алматы самолета Bek Air расшифровали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
МАК принимает участие в работе правительственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, произошедшей 27 декабря 2019 года при взлете в аэропорту Алматы.
"Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. МАК оказывает полную научно-техническую поддержку расследованию. В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия. Данная информация была доведена до общественности вице-премьером Казахстана Романом Скляром.
В расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства - разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца.
По решению комиссии по расследованию, МАК совместно со специалистами из Нидерландов, Казахстана и EASA начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа.
Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр основной версией крушения самолета назвал обледенение воздушного судна. Он заявил, что перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор, крылья не обрабатывались.
Авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.
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