Правительственная комиссия озвучила предварительные причины крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Отложение льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток – рассматриваемая версия крушения. Основная версия – версия обледенения воздушного судна", - сообщил заместитель премьер-министра, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

Работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнили частично, продолжил он.

"По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались", - сказал Скляр.

Он добавил, что нарушений по коммерческой загрузке не было, спутный след не рассматривается в качестве причин трагедии.

"Ветер был устойчивый, в этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее 5 метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации", - отметил Скляр.

Замечаний по работе авиационной техники со стороны экипажа не было. Самолет был подготовлен к полету в полном объеме, продолжил он.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря потерпел крушение близ Алматы почти сразу после взлета. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и раскололось на две части. В результате крушения погибли 12 человек, в том числе командир экипажа. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин случившегося. 28 декабря 2019 года в Казахстане был объявлен общенациональный траур.

Работа авиакомпании Bek Air приостановлена на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что работать компания не сможет, как минимум, до 10 января.