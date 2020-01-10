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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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Названа основная версия крушения самолета Bek Air

10 января 2020, 15:29 |  Происшествия

Комиссия не нашла доказательств версий о спутном следе и нарушений правил загрузки, заявил зампремьера Роман Скляр

Фото ©REUTERS

Правительственная комиссия озвучила предварительные причины крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Отложение льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток – рассматриваемая версия крушения. Основная версия – версия обледенения воздушного судна", - сообщил заместитель премьер-министра, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

 

Работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнили частично, продолжил он.

"По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались", - сказал Скляр.

Он добавил, что нарушений по коммерческой загрузке не было, спутный след не рассматривается в качестве причин трагедии.

"Ветер был устойчивый, в этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее 5 метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации", - отметил Скляр.

Замечаний по работе авиационной техники со стороны экипажа не было. Самолет был подготовлен к полету в полном объеме, продолжил он.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря потерпел крушение близ Алматы почти сразу после взлета. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и раскололось на две части. В результате крушения погибли 12 человек, в том числе командир экипажа. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин случившегося. 28 декабря 2019 года в Казахстане был объявлен общенациональный траур.

Работа авиакомпании Bek Air приостановлена на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что работать компания не сможет, как минимум, до 10 января.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Названа основная версия крушения самолета Bek Air
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как-то формулировка "не нашла" в данной ситуации звучит нелепо
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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