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09.01.20 15:42
abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
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09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
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09.01.20 15:02
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Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

9 января 2020, 11:40 |  Государство

В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки.

 

Напомним, что 2 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому поселку Затобольск Костанайского района присвоен статус города районного значения, а название заменили на новое - Тобыл. Указ вступил в силу с момента его опубликования.

Подробностей о последствиях этого указа пока почти нет. А вопросов много. Где теперь будет районный центр Костанайского района? Что изменится в бывшем поселке с новым статусом? Сколько потратят средств на переименование и изменение документации? Ответы в акимате Костанайского района тоже обещали предоставить в ближайшее время.

Многие из этих вопросов уже звучали еще на стадии обсуждения, которое состоялось 18 марта 2018 года. Тогда зал райцентровского ДК «Колос» не смог вместить всех желающих. Работавший акимом Костанайского района Кайрат Ахметов на слушаниях заявил, что 96% жителей поселка - за изменения. Однако, по ощущениям присутствовавших на сходе корреспондентов «НГ», оставшиеся 4% собрались в этом зале. Голосовали тогда 26 представителей народа, 25 из них высказались в поддержку предложения о новом статусе и названии Затобольска. Те же, кто выступал без права голоса, говорили, что голосующих представителей не выбирали. Но их мнения, как и перечисленные минусы от реформы в виде роста в 4 раза ставки налога на землю и отмены 25% надбавке к зарплате для бюджетников, так и не были учтены.

Тема изменений в ономастике прозвучала 6 января на встрече депутата Парламента, лидера партии «Ак жол» Азата ПЕРУАШЕВА с населением теперь уже города Тобыла. Идею он поддержал и даже обрисовал некоторую картину будущего.

- Ему присвоено название по древнему географическому названию реки Тобол, я вас искренне поздравляю! - сказал мажилисмен. - Понятно, что статус города районного значения - это не только название или слова, это прежде всего бюджет: увеличение финансирования для бюджетных организаций, учреждений образования и здравоохранения, улучшение инфраструктуры. Это решение актуальных вопросов для людей, то, над чем работает государство и вся страна.

Какие именно актуальные вопросы для людей поможет решить новый статус, Перуашев уточнять не стал.

Корреспондент «НГ» после мероприятия спросил акима Костанайского района Виктора Радченко, на сколько вырастет бюджет бывшего поселка. Радченко сказал, что пока сложно ответить, вопрос обсуждается, на стадии расчетов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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Комментарии к новости
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§ самый умный
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 09.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему новые указатели только на английском? Где казахская и русская транскрипция?
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§ abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Однако, по ощущениям присутствовавших на сходе корреспондентов «НГ», оставшиеся 4% собрались в этом зале//



Бывает те кто ЗА не ходят на собрания и "активничать" не любят) и поэтому их и не слышно)




Цитата-//на сколько вырастет бюджет бывшего поселка//


Да уж побольше наверно будет чем в статусе поселка) хотя поживем увидим,через год надо у Тоболычан спрашивать что изменилось в их жизни +/-
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§ abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему новые указатели только на английском//



Это вроде Латиница) тогда сразу вопрос разве по новой орфографии не Tobil должен быть?)
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§ юля елиссева
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщины - тобылки или тобылицы, мужики- тобыляки, дети их тобылята. Веселая, мать её, ономастика!
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§ maxsaf
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

А лошадки и собачки: кобылята тобылят и кобелята тобылят? :lol:
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§ abaika95
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А лошадки и собачки: кобылята тобылят и кобелята тобылят?//



Вот сейчас смешно было) хорошо не в Гусь-хрустальный переименовали) сложно было бы очень тогда)
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§ лимон
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с боровской трассы уже 7 января указатели были
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§ ACROS
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни фига себе: 96% затоболовцев были за переименование - чё тогда остальным 4% копья ломать, так же как и 90% костанайцев были за кронирование деревьев - и им 10% надо заткнуться. ИП-шкам, К/Х-шкам и всем остальным юр.лицам надо менять учредительные документы, печати?
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* Victor Yang
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где теперь будет районный центр Костанайского района?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37294

А что мешает Затобольску им оставаться? Равно как и Джетыгара - центр одноименного района.
Цитата:
аботавший акимом Костанайского района Кайрат Ахметов на слушаниях заявил, что 96% жителей поселка - за изменения.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37294?1578553438

Он тогда не договорил просто - 96% ОПРОШЕННЫХ жителей посёлка. Ну а правильно подобранная выборка даёт нужные статистические данные. Рухани её Жангыру.
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§ arman_kst
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затобольчане радуются наверное
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* Victor Yang
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Затобольчане радуются наверное

Обмывать всем посёлком пойдут. Ой, городом. И праздник учредить.
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§ abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Джетыгара//




Нет такого города) как и Кустаная) вот и Затобольска с Самодуровкой тоже нет)
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§ alex_60
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И праздник учредить.


так 2 января- День города.
само то.
для веселья все готовы.
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§ yudjin
Re: Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.01.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
а почему новые указатели только на английском?

Цитата:
abaika95:
о новой орфографии не Tobil должен быть?)


здрасти приехали.... вводили-вводили эту латиницу уже 2 года... особо одарённые уже диктанты по ней строчили... а слово из 5 букв некоторые и не знают как писать.
Правильно написано, Y - это Ы...

И думаю, что ономасты получили еще один оргазм, ведь на казахской латинице и английском совпало написание. А русский?... а по х...
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§ abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правильно написано, Y - это Ы...//



Честно не знаю новую латиницу)




Как в приницпе и старую)

[Исправлено: abaika95, 09.01.2020 - 13:32]
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Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
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