Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области

В среду, 8 января, четыре таблички на въезде в Тобыл и выезде из города заменили на новые. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что эта работа будет проведена в кратчайшие сроки.

Напомним, что 2 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому поселку Затобольск Костанайского района присвоен статус города районного значения, а название заменили на новое - Тобыл. Указ вступил в силу с момента его опубликования.

Подробностей о последствиях этого указа пока почти нет. А вопросов много. Где теперь будет районный центр Костанайского района? Что изменится в бывшем поселке с новым статусом? Сколько потратят средств на переименование и изменение документации? Ответы в акимате Костанайского района тоже обещали предоставить в ближайшее время.

Многие из этих вопросов уже звучали еще на стадии обсуждения, которое состоялось 18 марта 2018 года. Тогда зал райцентровского ДК «Колос» не смог вместить всех желающих. Работавший акимом Костанайского района Кайрат Ахметов на слушаниях заявил, что 96% жителей поселка - за изменения. Однако, по ощущениям присутствовавших на сходе корреспондентов «НГ», оставшиеся 4% собрались в этом зале. Голосовали тогда 26 представителей народа, 25 из них высказались в поддержку предложения о новом статусе и названии Затобольска. Те же, кто выступал без права голоса, говорили, что голосующих представителей не выбирали. Но их мнения, как и перечисленные минусы от реформы в виде роста в 4 раза ставки налога на землю и отмены 25% надбавке к зарплате для бюджетников, так и не были учтены.

Тема изменений в ономастике прозвучала 6 января на встрече депутата Парламента, лидера партии «Ак жол» Азата ПЕРУАШЕВА с населением теперь уже города Тобыла. Идею он поддержал и даже обрисовал некоторую картину будущего.

- Ему присвоено название по древнему географическому названию реки Тобол, я вас искренне поздравляю! - сказал мажилисмен. - Понятно, что статус города районного значения - это не только название или слова, это прежде всего бюджет: увеличение финансирования для бюджетных организаций, учреждений образования и здравоохранения, улучшение инфраструктуры. Это решение актуальных вопросов для людей, то, над чем работает государство и вся страна.

Какие именно актуальные вопросы для людей поможет решить новый статус, Перуашев уточнять не стал.

Корреспондент «НГ» после мероприятия спросил акима Костанайского района Виктора Радченко, на сколько вырастет бюджет бывшего поселка. Радченко сказал, что пока сложно ответить, вопрос обсуждается, на стадии расчетов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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