Казахстанская авиакомпания изменит маршрут из-за событий в Иране

SCAT изменит маршрут из-за ситуации в Иране. Об этом корреспонденту Tengritravel.kz сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Скриншот с сайта Flightradar24.com

Между тем, как сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, по состоянию на утро 8 января запрет на полеты над Ираном и странами Ближнего Востока не вводился. В ведомстве добавили, что сейчас готовится более подробное сообщение.

По данным сайта Flightradar24, по состоянию на 12:15 по времени Нур-Султана над Ираном пролетает самолет по маршруту Абу-Даби - Нур-Султан авиакомпании Etihad. Также в воздушное пространство Ирана направляется рейс Алматы - Медина авиакомпании Sunday Airlines.

Сегодня утром украинский Boeing 737 рухнул у аэропорта Тегерана. Министерство иностранных дел выясняет, были ли казахстанцы на этом борту.

"По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной посольству Казахстана в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет. Вместе с тем казахстанский консул обзванивает всех граждан, находящихся на консульском учете. На сегодняшний день на учете стоят 174 гражданина", - сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.

Сообщается, что лайнер потерпел крушение возле тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным иранского новостного агентства IRNA, на борту самолета находились 170 пассажиров.

По данным телеканала "Аль Джазира", рейс PS 752, принадлежащий компании "Международные авиалинии Украины", должен был вылететь в 5:15 по времени Тегерана, но борт задержали почти на час. Самолет взлетел в 6:12.