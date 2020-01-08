Форум
Vit
"Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Казахстанская авиакомпания изменит маршрут из-за событий в Иране

8 января 2020, 12:57 |  Общество

SCAT изменит маршрут из-за ситуации в Иране. Об этом корреспонденту Tengritravel.kz сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Скриншот с сайта Flightradar24.com

Между тем, как сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, по состоянию на утро 8 января запрет на полеты над Ираном и странами Ближнего Востока не вводился. В ведомстве добавили, что сейчас готовится более подробное сообщение.

По данным сайта Flightradar24, по состоянию на 12:15 по времени Нур-Султана над Ираном пролетает самолет по маршруту Абу-Даби - Нур-Султан авиакомпании Etihad. Также в воздушное пространство Ирана направляется рейс Алматы - Медина авиакомпании Sunday Airlines.

Сегодня утром украинский Boeing 737 рухнул у аэропорта Тегерана. Министерство иностранных дел выясняет, были ли казахстанцы на этом борту.

"По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной посольству Казахстана в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет. Вместе с тем казахстанский консул обзванивает всех граждан, находящихся на консульском учете. На сегодняшний день на учете стоят 174 гражданина", - сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.

Сообщается, что лайнер потерпел крушение возле тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным иранского новостного агентства IRNA, на борту самолета находились 170 пассажиров.

По данным телеканала "Аль Джазира", рейс PS 752, принадлежащий компании "Международные авиалинии Украины", должен был вылететь в 5:15 по времени Тегерана, но борт задержали почти на час. Самолет взлетел в 6:12.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.01.20 14:51 Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
08.01.20 11:57 Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
08.01.20 11:04 "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
08.01.20 10:51 СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
08.01.20 10:30 Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в Костанае
08.01.20 10:04 У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
08.01.20 09:07 Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области
07.01.20 21:32 "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле
07.01.20 14:26 Победителей областного этапа республиканской предметной олимпиады наградили в Костанае
07.01.20 13:29 Казахстан: во сколько обходятся лидеры

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Казахстанская авиакомпания изменит маршрут из-за событий в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
сразу после ракет.
Профайл

§ Vit
Re: Казахстанская авиакомпания изменит маршрут из-за событий в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно нужно срочно запрещать и ваще вывозить всех своих граждан. Щас походу может полыхнуть весь ближний восток.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх