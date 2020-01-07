"Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле

Депутат мажилиса, лидер ДПК «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ провёл встречу с населением в городе Тобыл вечером в понедельник, 6 декабря. На встречу пришли несколько десятков человек, они заняли все места в актовом зале акимата Костанайского района.

Свою речь он начал с поздравлений собравшихся с обретением бывшим поселком Затобольск статуса города.

- Поздравляю вас и от себя и от многих казахстанцев с этой хорошей новостью, - сказал Перуашев. - Первая радостная новость 2020 года была именно отсюда, все казахстанцы радуются. Я вас поздравляю и желаю, чтобы все новости в новом году были только хорошие.

Он ещё много говорил о новых законопроектах, хвалил инициативы Нурсултана Назарбаева, но на этом позитивные моменты в речи завершились. В Костанайскую область мажилисмен приехал, как он выразился, «рассказать о том, над чем мы сегодня работаем в Парламенте, какие задачи Парламент сегодня решает, ну и главная задача - выслушать наказы от наших избирателей, какие есть ожидания, предложения для нашей фракции в целом, для депутатов Парламента по улучшению жизни и решению текущих актуальных задач стоящих перед нами».

Затем пришла очередь вопросов из зала.

Просьбы и предложения

Житель посёлка Алтын дала Алмас ДОСКЕЕВ рассказал о «судебном беспределе, с которым он сталкивается последние полтора года»:

- Я выкупил дом культуры через аукцион. Заложили родительский дом, взяли кредит. В мае 2018 года приехали электроэнергетики. Пока я ходил по их просьбе, искал местного электрика, они пломбы поменяли и выяснилось, что пломбы на третьем счётчике нет. В итоге мне выписали штраф в размере более 2 млн тенге.

Доскеев обращался в разные инстанции, дошёл до Генпрокуратуры, но найти решение проблемы не смог. «НГ» тоже подробно рассказывала об этом случае. Сейчас Доскеев хочет попасть на приём к председателю Верховного суда.

Перуашев ответил, что этот случай требует более тщательного изучения, и предложил обговорить детали произошедшего после встречи. Надо отметить, что позже депутат и его помощники пообщались с Доскеевым.

Жительница Костаная, член партии «Ак жол» Алия ЖУНУСОВА пожаловалась на некачественную укладку асфальта по ул. Чкалова.

- Я не являюсь профессионалом и могу ошибаться, но асфальт весь пористый, - сообщила она. - Ещё из уроков физики я помню, что вода, попадая туда, расширяется и асфальт трескается. Зимой укладывают брусчатку. Это же наши деньги, я предприниматель и налогоплательщик! А кто будет нести ответственность? Лучше бы детям в школах бесплатные завтраки сделали, а не занимались ерундой!

- По этому факту сделайте заявление на моё имя, будем конкретно разговаривать с руководством города по этой теме, - ответил Перуашев. - Усиливают нагрузку на бизнес, чтобы наполнить бюджет деньгами, но этого не будет, если вот так разбрасывать деньги как попало.

Просили Перуашева поднять вопрос об увеличении суммы грантов, которые сейчас выделяет государство молодёжи по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Но депутат эту идею не поддержал, отметив, что от таких грантов почти нет отдачи. Он попросил предоставить статистику - сколько участники этой программы перечислили налогов, чтобы сравнить их с суммами грантов и только после этого делать конкретные выводы.

"Дон Кихоты погоды не делают"

Перуашев также рассказал об инициативе «Ак жола» - законопроекте о парламентской оппозиции,предложив высказать свои мнения по этому поводу.

- В Парламенте из 107 депутатов у нашей партии только 7 человек, в прошлом было 8, - отметил он. - К сожалению, когда мы поднимали острые вопросы, неоднократно в ходе обсуждений нашей фракции просто выключали микрофон. Депутаты от правящей партии не хотели слушать нас. Причем при обсуждении важнейших вопросов - таких, как бюджет. Когда очередь дошла до меня, председатель Парламента просто предложил прения прекратить. Обсуждают законопроект только депутаты партии власти. Во всём мире по-другому - когда бюджетом распоряжается правительство, контроль должна осуществлять оппозиция, которая внимательно следит за всеми тратами. У нас же получается - власть сама распределяет и сама контролирует. Мы с уважением относимся к партии Елбасы, но и у тех людей, которые голосовали за нас, есть своё мнение.

Законопроект «О парламентской оппозиции», закрепляющий право представителей парламентского меньшинства быть выслушанными, в партии разработали еще в 2013 году. После декабрьских поручений Токаева о либерализации политической системы Перуашев поручил актуализировать его и выдвинуть на рассмотрение в Парламент.

- Десять лет назад депутаты требовали перенести военные склады из Арыси, дождались трагедии! - напомнил депутат. - Ещё в 2013 году партия «Ак жол» предложила многодетным, молодым семьям при рождении детей на каждого ребёнка вводить субсидии. Прошло 7 лет, дождались, пока дети погибли в бараке в столице. У депутатов должна быть обязанность слышать мнение людей.

Первый секретарь обкома КНПК Аскар УМУРЗАКОВ предложил предусмотреть в законе норму, которая бы позволяла депутатам парламентского меньшинства организовывать парламентские слушания и расследования.

- В действующем законодательстве слушания предусмотрены, а вот парламентских расследований нет, - ответил Перуашев. - Мы считаем, эта норма нужна и в нашем законопроекте она предусмотрена. Но нужны ограничения, чтобы расследования парламента не подменяли собой работу правоохранительных органов.

Также Умурзаков поинтересовался, есть ли у партии «Ак жол» планы продвигать своих представителей в сенат или на должности акимов городов и районов. Перуашев начал отвечать на этот вопрос издалека - с формирования маслихатов, которые и выбирают депутатов сената, а также дают согласие при назначении акимов:

- Что касается представительства в маслихатах - много споров идёт, чтобы вернуть выборы депутатов по одномандатным округам. Дело в том, что мажоритарная система позволит пробиться в Парламент одиночкам, а как показывает наш опыт, Дон Кихоты погоды не делают. В представительных органах власти принимаются коллегиальные решения, поэтому нужно работать командой. Я надеюсь, что мы сможем увеличить своё представительство в местных маслихатах по партийным спискам.

Заместитель председателя костанайского филиала партии «Ак Жол» Дастан ЖУМАБАЕВ спросил, считает ли Перуашев справедливым распределение финансирования политических партий, если «Нур Отан» получает миллиарды, а «Ак жол» собирает деньги всем миром. И отметил, что СМИ, подконтрольные государству, дискриминируют право «Ак Жол» на политическую рекламу: печатают статьи на последних страницах, а ролики на ТВ крутят после часа ночи.

- Да, все государственные СМИ пропагандируют только позицию партии власти - это правда, - заключил Перуашев. - Наши материалы публикуют только на платной основе, при этом речь идёт о миллионах. Это неправильно. Понятно, что власть будет заботиться о сохранении своего положения - это нормально. По идее, это финансирование должно быть равным. Сегодня идея без финансов так и останется на уровне идеи. Поэтому одно из наших предложений - равное финансирование.

Фото Георгия ГОВОРОВА