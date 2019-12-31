Нарушений временных интервалов при взлете самолетов не было - «Казаэронавигация» о крушении Fokker-100

Об этом заявили в РГП «Казаэронавигация», комментируя ранее озвученное авиакомпанией «Bek Air» предположение, что причиной крушения самолета «Fokker-100» мог стать «спутный след», передает МИА «Казинформ».

Фото с сайта kazinform

- В настоящее время в СМИ появилась информация о том, что якобы одной из возможных причин является попадание самолета «Bek Air» в «спутный след» от ранее взлетевшего воздушного судна, - говорится в комментарии. - РГП «Казаэронавигация» не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании «Bek Air» по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее. Воздушное судно «Fokker-100«, так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно «Airbus А-321», имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн и, соответственно, относятся к категории средних воздушных судов. В Инструкции по организации обслуживания воздушного движения, утвержденной приказом и.о. министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 279, в пункте 186 указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет 1 минуту. Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам, и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов. Согласно материалам средств объективного контроля, временный интервал между взлетами данных воздушных судов составлял 2 минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было.

Ранее руководитель летной службы авиакомпании «Bek Air» Ерик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета. Он предположил, что причиной крушения самолета «Fokker-100», которое произошло 27 декабря, мог стать «спутный след».

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. По поручению президента РК создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром. Касым-Жомарт Токаев отметил, что виновники будут строго наказаны. Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.

Между тем в Казахстане намерены вернуться к вопросу обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) для внутренних авиарейсов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пресс-конференции в СЦК.

- Для международных полетов данное требование есть. Для внутренних в 2016 году у нас было такое правило. Потом по просьбе бизнес-сообщества требования были исключены. Мы к этому вопросу вернемся, - подчеркнул вице-министрна следующий день после авиакатастрофы.

Отметим, программа IOSA, которая была разработана Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), направлена на аудит деятельности эксплуатантов на основе стандартизированных требований к их деятельности.