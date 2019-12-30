Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Возник сильный спутный след.
Руководитель летной службы Bek Air Эрик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета этой авиакомпании Fokker 100 27 декабря в Алматы, передает zakon.kz.
Он продемонстрировал таблицы, как качался крен самолет во время взлета, каждую секунду шло изменение крена влево и вправо. На 15-й секунде, когда произошло касание земли самолетом, крен прекратился.
- Ветер 140, штиль, видимость 1000 метров, никаких особых явлений не наблюдалось. Отчего может самолет так качать с крыла на крылом, с изменением тангажа и скорости? Мы взяли данные о том, какой борт взлетал перед нами. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Обратите внимание на время взлета: 01:19 секунд UTC, то есть 7:19 по времени Алматы. Скорость у него 184 узла. А наш Fokker 100 взлетал в 01:20, скорость 155 узлов. То есть, 1 минута. Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker самолета, - сказал он.
По его словам, временной интервал должен был быть 2 минуты минимум между двумя самолетами.
Справка (по данным Википедии)
Спутная струя (спутный след) — это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха (т.е. вихрей), сходящих с крыла, стабилизатора, других несущих и управляющих поверхностей, а также фюзеляжа летательного аппарата. Вихревые следы образуются вследствие возникновения подъемной силы и, соответственно, при реализации индуктивного сопротивления сопровождаются образованием на некотором расстоянии (50-150 метров) позади летательного аппарата двух продольных вихрей противоположенного вращения (концевых жгутов).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 0
Всего: 141
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
///Особый суд Пакистана издал беспрецедентное и не имеющее аналогов в мировой практике дополнение к приговору по делу бывшего президента страны Первеза Мушаррафа: в случае его смерти до казни он...
Флуд и оффтопик (часть 4)
купить новое постельное белье и фужерчики. Новогодний тренд. Коты плохого не посоветуют.
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60: Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. А это асп уже везде где только не можно, И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор. [Исправлено:...
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; -...