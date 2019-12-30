Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
///Особый суд Пакистана издал беспрецедентное и не имеющее аналогов в мировой практике дополнение к приговору по делу бывшего президента страны Первеза Мушаррафа: в случае его смерти до казни он...
30.12.19 16:44
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
купить новое постельное белье и фужерчики. Новогодний тренд. Коты плохого не посоветуют.
30.12.19 16:33
Victor Yang
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60: Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
30.12.19 15:55
alex_60
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. А это асп уже везде где только не можно, И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор. [Исправлено:...
30.12.19 15:38
dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; -...
30.12.19 15:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования

30 декабря 2019, 14:41 |  Государство

Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Возник сильный спутный след.

Руководитель летной службы Bek Air Эрик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета этой авиакомпании Fokker 100 27 декабря в Алматы, передает zakon.kz.

 

Он продемонстрировал таблицы, как качался крен самолет во время взлета, каждую секунду шло изменение крена влево и вправо. На 15-й секунде, когда произошло касание земли самолетом, крен прекратился.

- Ветер 140, штиль, видимость 1000 метров, никаких особых явлений не наблюдалось. Отчего может самолет так качать с крыла на крылом, с изменением тангажа и скорости? Мы взяли данные о том, какой борт взлетал перед нами. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Обратите внимание на время взлета: 01:19 секунд UTC, то есть 7:19 по времени Алматы. Скорость у него 184 узла. А наш Fokker 100 взлетал в 01:20, скорость 155 узлов. То есть, 1 минута. Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker самолета, - сказал он.

По его словам, временной интервал должен был быть 2 минуты минимум между двумя самолетами.

Справка (по данным Википедии)

Спутная струя (спутный след) — это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха (т.е. вихрей), сходящих с крыла, стабилизатора, других несущих и управляющих поверхностей, а также фюзеляжа летательного аппарата. Вихревые следы образуются вследствие возникновения подъемной силы и, соответственно, при реализации индуктивного сопротивления сопровождаются образованием на некотором расстоянии (50-150 метров) позади летательного аппарата двух продольных вихрей противоположенного вращения (концевых жгутов).


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.12.19 15:25 Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
30.12.19 14:59 Итоги новогоднего турнира по настольному теннису подвели в Костанае
30.12.19 14:54 Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная
30.12.19 14:38 Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей
30.12.19 14:26 Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
30.12.19 11:28 Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air
30.12.19 08:53 Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
30.12.19 08:03 Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
29.12.19 17:22 Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае
29.12.19 15:11 Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции ЗКО журналиста

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что в итоге диспетчер виноват?
Профайл

§ dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; - средний (M) – все типы ВС массой менее 136000 кг но более 7000 кг; - лёгкий (L) – все типы ВС массой 7000 кг и менее.

Цитата:
Орган ОВД обеспечивает минимальный временной интервал между взлетом и посадкой воздушных судов: а) при полетах с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, не менее 45 секунд; б) при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, устанавливаются: для легких воздушных судов за средними и тяжелыми воздушными судами - не менее трех минут; для тяжелых и средних воздушных судов, следующих за тяжелыми воздушными судами, - не менее двух минут; во всех остальных случаях - не менее одной минуты. При взлете легких или средних воздушных судов со средней части ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, за тяжелыми воздушными судами, взлетающими от ее начала, минимальный временной интервал устанавливается 3 минуты.

Fokker 100 взлетная масса 44 тонны, получается и Airbus и Fokker относятся к средним, значит на сколько я понимаю нужен интервал во всех остальных случаях - не менее одной минуты.? Или я чего не понимаю?

[Исправлено: dandiv, 30.12.2019 - 15:23]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 0
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх