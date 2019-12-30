Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования

Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Возник сильный спутный след.

Руководитель летной службы Bek Air Эрик Сапаров озвучил итоги внутреннего расследования крушения самолета этой авиакомпании Fokker 100 27 декабря в Алматы, передает zakon.kz.

Он продемонстрировал таблицы, как качался крен самолет во время взлета, каждую секунду шло изменение крена влево и вправо. На 15-й секунде, когда произошло касание земли самолетом, крен прекратился.

- Ветер 140, штиль, видимость 1000 метров, никаких особых явлений не наблюдалось. Отчего может самолет так качать с крыла на крылом, с изменением тангажа и скорости? Мы взяли данные о том, какой борт взлетал перед нами. Выяснилось, что перед этим взлетал Airbus 321 с новыми двигатели взлетной массой до 90 тонн. Обратите внимание на время взлета: 01:19 секунд UTC, то есть 7:19 по времени Алматы. Скорость у него 184 узла. А наш Fokker 100 взлетал в 01:20, скорость 155 узлов. То есть, 1 минута. Возник сильный спутный след от взлетавшего перед Fokker самолета, - сказал он.

По его словам, временной интервал должен был быть 2 минуты минимум между двумя самолетами.

Справка (по данным Википедии)

Спутная струя (спутный след) — это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха (т.е. вихрей), сходящих с крыла, стабилизатора, других несущих и управляющих поверхностей, а также фюзеляжа летательного аппарата. Вихревые следы образуются вследствие возникновения подъемной силы и, соответственно, при реализации индуктивного сопротивления сопровождаются образованием на некотором расстоянии (50-150 метров) позади летательного аппарата двух продольных вихрей противоположенного вращения (концевых жгутов).