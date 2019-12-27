Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость о находке окаменелости в Качарах
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В конце прошлой недели в Качарском карьера АО «ССГПО» нашли окаменелось, на первый взгляд костистой рыбы. Но первый снимок, выложенный в сети, а также появившееся вслед за ним видео, все же оставляли место для сомнений, поскольку ракурс был не самым удачным, да и снег скрывал некоторые фрагменты находки.
Фото instagram.com/ssgpo_erg
Тогда научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО высказал мнение, что окаменелость может оказаться небольшой ихтиозавром. Но для уверенного определения требуется детально рассмотреть находку, отметил специалист.
Когда в сети появились более качественные и детальные снимки,стало ясно, что это все-таки костистая рыба. Чтобы подтвердить это мнение, Андрей связался с авторитетным казахстанским палеонтологом Дмитрием МАЛАХОВЫМ.
- Без сомнения, это рыба,- сказал палеонтолог, изучив все имеющиеся снимки. - Таких находок случается довольно много. Окаменелые останки таких рыб не редкость.
Тот факт, что находка не уникальна, не означает, что она не имеет ценности. Это представитель древней ихтиофауны наших мест и место ей в музее. В данном случае - в музее Качарского горнодобычного комплекса.
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