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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость о находке окаменелости в Качарах

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

27 декабря 2019, 15:38 |  Общество

В конце прошлой недели в Качарском карьера АО «ССГПО» нашли окаменелось, на первый взгляд костистой рыбы. Но первый снимок, выложенный в сети, а также появившееся вслед за ним видео, все же оставляли место для сомнений, поскольку ракурс был не самым удачным, да и снег скрывал некоторые фрагменты находки.

Фото instagram.com/ssgpo_erg

Тогда научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО высказал мнение, что окаменелость может оказаться небольшой ихтиозавром. Но для уверенного определения требуется  детально рассмотреть находку,  отметил специалист.

 

Когда в сети появились более качественные и детальные снимки,стало ясно, что это все-таки костистая рыба. Чтобы подтвердить это мнение, Андрей связался с авторитетным казахстанским палеонтологом Дмитрием МАЛАХОВЫМ.

- Без сомнения, это рыба,- сказал палеонтолог, изучив все имеющиеся снимки. - Таких находок случается довольно много. Окаменелые останки таких рыб не редкость.

Тот факт, что находка не уникальна,  не означает, что она не имеет ценности. Это представитель древней ихтиофауны наших мест и место ей в музее. В данном случае - в музее Качарского горнодобычного комплекса.
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§ abaika95
Re: Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Без сомнения, это рыба//



Спасибо,кэп))
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Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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