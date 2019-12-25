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Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?

25 декабря 2019, 09:38 |  Общество

Уникальная находка обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера АО «ССГПО». Сотрудники подрядной организации «Капитал Авто» ковшом экскаватора подняли кусок глины, в котором находился скелет древнейшей рыбы. Об этом сообщает iagorod.kz со ссылкой на пресс-службу ССГПО.


– Раньше большую часть территорию Казахстана покрывало море. Здесь обитали разные виды акул и рыб. Мы и ранее находили зубы, позвоночники и другие останки водных животных. Но очень хорошо сохраненную рыбу мы находим впервые, – говорит главный геолог АО «ССГПО» Николай СОЛОМИН.

Рыба относится к палеозойскому периоду, то есть ей больше 200 млн лет. Планируется сообщить о находке Комитету геологии и недропользования РК. После изучения палеонтологами «находка» станет ценным музейным экспонатом Качарского горнодобычного комплекса.

Частота находок окаменелостей древних морских обитателей на территории нашей области связана с тем, что в период от 400 млн до 200 млн лет назад (то есть, на протяжении 200 млн лет) здесь было дно океана Тетис.

- Эта находка требует более тщательного изучения, - прокомментировал "НГ" научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - То, что на первый взгляд кажется останками костистой рыбы, вполне может оказаться и окаменелостью некрупного ихтиозавра. Их еще называли рыбоящерами, потому что форма их тела напоминала рыбу. Так же, как у дельфина. Кстати, ихтиозавры внешне были очень похожи на дельфинов, они тоже рожали живых детенышей и были теплокровными.

Независимо от того, окажется ли эта окаменелость останками древней рыбы или ихтиозавра, она имеет научную ценность.

По закону "О недрах" человек, нашедший что-то подобное, не может присвоить это себе, либо продать. Он обязан официально сообщить о находке.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Скелет древнейшей рыбы обнаружили в Качарском карьере ССГПО
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Рыба относится к палеозойскому периоду, то есть ей больше 200 млн лет.//

как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба.
геолог определил?

//Планируется сообщить о находке Комитету геологи и недропользования РК. После изучения палеонтологами//

специалисты ее еще не изучали, и в соответствующие органы только планируют еще сообщить.
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§ Ольга Колоколова
Скелет древнейшей рыбы обнаружили в Качарском карьере ССГПО
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2381
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба. геолог определил
. Ну там есть и другие версии. Ниже прочтите. А точнее уже скажут, конечно, после исследования самой окаменелости
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§ Тот самый
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:что в период от 400 млн до 200 млн лет назад (то есть, на протяжении 200 млн лет) здесь было дно океана Тетис


Блииин! Оказывается и у нас было своё море
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Тот самый, 25.12.2019 - 10:40]
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§ alex_60
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
у нас было своё море


бери выше, не море , ОКЕАН.
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§ abaika95
Re: Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько таких рыбо-находок экскаватор просто перемалывает в карьерах?) ээх
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§ Елена Пикельная
Re: Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 305
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба. геолог определил?

Геолог, конечно не определил вид рыбы. Но стратиграфию разрабатываемого участка он точно знает. И поверьте, геологи датировку слоев знают отлично.
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§ ElleR
Re: Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 25.12.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
музейном экспонатом

МузейнЫм, исправьте, пожалуйста.
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§ drakon
Re: Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18172
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Блииин! Оказывается и у нас было своё море

И на югА ездить, не нужно было... :lol: :lol: :oops: :oops: :-P
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* Vit
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по строение костей, это ихтиандр. Прародитель всех рыб на земле. Ещё два года назад наш великий учёный, доктор наук Бесенов Б. К. доказал что Казахстан является прародиной человечества. Правда Украина тоже борется за это звание. Но теперь наши шансы после этой находки, увеличиваются в разы.
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