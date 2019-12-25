Уникальная находка обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера АО «ССГПО». Сотрудники подрядной организации «Капитал Авто» ковшом экскаватора подняли кусок глины, в котором находился скелет древнейшей рыбы. Об этом сообщает iagorod.kz со ссылкой на пресс-службу ССГПО.
– Раньше большую часть территорию Казахстана покрывало море. Здесь обитали разные виды акул и рыб. Мы и ранее находили зубы, позвоночники и другие останки водных животных. Но очень хорошо сохраненную рыбу мы находим впервые, – говорит главный геолог АО «ССГПО» Николай СОЛОМИН.
Рыба относится к палеозойскому периоду, то есть ей больше 200 млн лет. Планируется сообщить о находке Комитету геологии и недропользования РК. После изучения палеонтологами «находка» станет ценным музейным экспонатом Качарского горнодобычного комплекса.
Частота находок окаменелостей древних морских обитателей на территории нашей области связана с тем, что в период от 400 млн до 200 млн лет назад (то есть, на протяжении 200 млн лет) здесь было дно океана Тетис.
- Эта находка требует более тщательного изучения, - прокомментировал "НГ" научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - То, что на первый взгляд кажется останками костистой рыбы, вполне может оказаться и окаменелостью некрупного ихтиозавра. Их еще называли рыбоящерами, потому что форма их тела напоминала рыбу. Так же, как у дельфина. Кстати, ихтиозавры внешне были очень похожи на дельфинов, они тоже рожали живых детенышей и были теплокровными.
Независимо от того, окажется ли эта окаменелость останками древней рыбы или ихтиозавра, она имеет научную ценность.
По закону "О недрах" человек, нашедший что-то подобное, не может присвоить это себе, либо продать. Он обязан официально сообщить о находке.
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