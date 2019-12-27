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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
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27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
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27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
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27.12.19 16:38
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Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев о митингах

27 декабря 2019, 12:25 |  Государство

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал проект закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов, передает Tengrinews.kz.

"Вы, наверное, полагаете, что уведомительный порядок означает вседозволенность. Надо понимать, что такой принцип налагает на организаторов и участников акции серьезную ответственность. К примеру, в некоторых странах Европы о проведении акции участники должны сообщить заранее, на демонстрацию нельзя ходить в маске. Насколько я помню, организаторы также несут ответственность за обеспечение порядка по той же пожарной безопасности", - сказал Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

 

По словам министра, в некоторых странах Европы даже за элементарную уборку после митингов тоже ответственны организаторы. "Поэтому давайте не будем отождествлять уведомительный порядок со вседозволенностью", - добавил Абаев.
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§ сайлау курманов
Re: Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[i] за элементарную уборку после митингов тоже ответственны организаторы[/i
Странно, а после майдана убирали за счёт казны
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§ abaika95
Re: Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Странно, а после майдана убирали за счёт казны/


После какого?) Их уже так много там было что непонятно) после самого главного естественно из казны) майданутые потомучто уже в правительство прошли) вот собственный срач за чужой счет и убрали)
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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