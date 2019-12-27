Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев о митингах

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал проект закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов, передает Tengrinews.kz.

"Вы, наверное, полагаете, что уведомительный порядок означает вседозволенность. Надо понимать, что такой принцип налагает на организаторов и участников акции серьезную ответственность. К примеру, в некоторых странах Европы о проведении акции участники должны сообщить заранее, на демонстрацию нельзя ходить в маске. Насколько я помню, организаторы также несут ответственность за обеспечение порядка по той же пожарной безопасности", - сказал Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

По словам министра, в некоторых странах Европы даже за элементарную уборку после митингов тоже ответственны организаторы. "Поэтому давайте не будем отождествлять уведомительный порядок со вседозволенностью", - добавил Абаев.