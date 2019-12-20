Пора адекватно относиться - Токаев о митингах

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о проекте закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов. Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митинга. И обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. Это неизбежность, и лучше к ней прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно. Но надо понимать, что митинги - это не только право, но и ответственность", - сказал Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.

По его словам, в рамках исполнения плана по реализации Послания разработан проект закона "О мирных собраниях". В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлена компетенция маслихатов по определению специализированных мест, понятий "статус организатора", "статус участника", "статус наблюдателя", их права и обязанности.

"Речь идет не просто об изменениях в действующем законе, а о концептуальном новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента. Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Митинги - это не только право, но и ответственность", - заявил президент.