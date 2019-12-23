Через метель и сугробы - Дед Мороз в рамках акции "НГ" посетил 32 семьи за один день
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В ходе акции «Письмо Деду Морозу» в редакцию «Нашей Газеты» были доставлены послания из 140 семей, проживающих в Костанае, Рудном, Аркалыке и сёлах области.
Семь подарков для детей из сёл забрали либо сами семьи, для которых они предназначались, либо их родственники. Один подарок (шведскую стенку для Миши из Рудного) доставил адресату наш Дед Мороз-дублёр, а собрали её на месте рудненские волонтёры.
Две семьи, которые просили уголь в качестве подарка на Новый год, получили его с доставкой благодаря нашему помощнику Сергею Калюжному, ведь у нашего Деда Мороза нет ни грузового транспорта, ни угля.
Ещё несколько писем заинтересовали потенциальных дарителей, но пока мы не можем быть уверены в исполнении этих желаний, так что в расчет их не берём.
Таким образом нашим Деду Морозу и Снегурочке предстояло в минувшую субботу развезти подарки по 30 адресам. Практически все из них находились в Костанае, за исключением одного - в поселке Затобольск.
Подарки от помощников нашего Деда Мороза были самые разные: от компактных книг, конструкторов, машинок, кукол, одежды, телефонов до габаритных санок, велосипеда и шведских стенок.
Развоз начался с утра и закончился вечером, когда темнота и метель долго не позволяли найти последний адрес в поселке Затобольск, где 12-летний Кирилл целый день терпеливо ждал свою мечту - самокат.
Ещё по двум адресам мы приехали без подарков, но со сладкими сюрпризами и предложением переадресовать просьбы в проект «Нужные деньги», поскольку он оказался более подходящим в этих случаях. Две костанайские семьи станут участниками нашего постоянного благотворительного проекта благодаря акции «Письмо Деду Морозу».
В финальном, 52-м номере 2019 года, мы опубликуем более подробный отчёт о нашей традиционной новогодней акции и перечислим наших добрых помощников. В четверг читайте нас в бумажной версии, на сайте и в соцсетях.
Фото Ксении РЕБИК
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