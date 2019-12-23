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Vit
Для акимата един в двух лицах
Ещё удивляет, почему комерцы решили что еле-еле на ладан дыша, наша газета которая борется сама за свое существование. Может чем то помочь опубликую простым ЛЮДЯМ, которые бегают за яйцами и мясом...
23.12.19 21:44
Vit
Для акимата един в двух лицах
Чем эта вся история закончится? Да легко. Вангую(с). Завтра этот комерц будет бегать и умолять что б купили его бизнес-участок хоть за 3 гривны. Хотя вчера мог продать за 360 000 зелени. При вложении...
23.12.19 20:54
Сталкер
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения,...
23.12.19 19:39
abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку// Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и...
23.12.19 18:28
юля елиссева
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
Так ведь недаром говорил всемирно известный казахстанский журналист Борат Сагдиев, что у нас в стране одна из национальных забав - стрельба по собакам. А мы ещё на него обижались за правду-матку.
23.12.19 18:19
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Через метель и сугробы - Дед Мороз в рамках акции "НГ" посетил 32 семьи за один день

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 декабря 2019, 13:42 |  Общество

В ходе акции «Письмо Деду Морозу» в редакцию «Нашей Газеты» были доставлены послания из 140 семей, проживающих в Костанае, Рудном, Аркалыке и сёлах области.

Семь подарков для детей из сёл забрали либо сами семьи, для которых они предназначались, либо их родственники. Один подарок (шведскую стенку для Миши из Рудного) доставил адресату наш Дед Мороз-дублёр, а собрали её на месте рудненские волонтёры.

Две семьи, которые просили уголь в качестве подарка на Новый год, получили его с доставкой благодаря нашему помощнику Сергею Калюжному, ведь у нашего Деда Мороза нет ни грузового транспорта, ни угля.

Ещё несколько писем заинтересовали потенциальных дарителей, но пока мы не можем быть уверены в исполнении этих желаний, так что в расчет их не берём.

Таким образом нашим Деду Морозу и Снегурочке предстояло в минувшую субботу развезти подарки по 30 адресам. Практически все из них находились в Костанае, за исключением одного - в поселке Затобольск.

Подарки от помощников нашего Деда Мороза были самые разные: от компактных книг, конструкторов, машинок, кукол, одежды, телефонов до габаритных санок, велосипеда и шведских стенок.

Развоз начался с утра и закончился вечером, когда темнота и метель долго не позволяли найти последний адрес в поселке Затобольск, где 12-летний Кирилл целый день терпеливо ждал свою мечту - самокат.

Ещё по двум адресам мы приехали без подарков, но со сладкими сюрпризами и предложением переадресовать просьбы в проект «Нужные деньги», поскольку он оказался более подходящим в этих случаях. Две костанайские семьи станут участниками нашего постоянного благотворительного проекта благодаря акции «Письмо Деду Морозу».

В финальном, 52-м номере 2019 года, мы опубликуем более подробный отчёт о нашей традиционной новогодней акции и перечислим наших добрых помощников. В четверг читайте нас в бумажной версии, на сайте и в соцсетях.

Фото Ксении РЕБИК
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§ abaika95
Re: Через метель и сугробы - Дед Мороз в рамках акции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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"Нужные деньги"
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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