Большое чудо для маленького Миши - Как поздравили помощники Деда Мороза трехлетнего рудничанина?

Сегодня один из наших Дедов Морозов, отправившихся исполнять детские желания, побывал в Рудном, в гостях у маленького Миши, который пока сам не может сформулировать свои новогодние мечты. За него это сделала его бабушка, которая написала в "НГ" в рамках акции "Письмо Деду Морозу".

1 января Мише исполнится 3 года, но мальчик, и его мама знают, что такое проблемы и как с ними бороться. У Миши ДЦП, серьезные нарушения слуха. С последней бедой, надеются в семье, позволит справиться продвинутый слуховой аппарат. А последствия ДЦП предстоит упорно исправлять, в том числе и с помощью лечебной физкультуры.

Врачи посоветовали установить в доме физкультурный комплекс со шведской стенкой, но при прочих тратах на реабилитацию, на это денег не хватало.

Пользователь нашего сайта под ником Jerek откликнулся на письмо с просьбой помочь маленькому Мише из Рудного.

Утром 21 декабря новогодняя команда "НГ" постучалась в двери к Мише. Он долго и внимательно рассматривал Деда Мороза, снимал и опять одевал на него красные варежки.

А тем временем рудничане Максим Фролов и Денис Коваленко приступили к сборке комплекса., Это их волонтерский вклад в подарок для Миши.

- Он у нас сам новогодний подарок, поэтому Дед Мороз приехал вовремя, - старась сдержать эмоции, рассказала мама Миши Карина ГУСАРОВА. - Ждали с нетерпением, хотим сказать спасибо человеку, который подарил и всем, кто работает над проектом, всем помощникам Деда Мороза. Врачи говорят, что нужно постоянно заниматься с Мишей, в том числе и дома.

Мальчик то и дело вырывался из маминых рук, брал какую-то деталь и отправлялся помогать сборщикам. Он веселый, контактный мальчик, несмотря на то, что пока почти не разговаривает.

- Мы с Мишей часто играем в догонялки, - рассказал Деду Морозу младший брат мишиной мамы, 11-летний Александр. - Мише нравится, когда он садится мне на плечи, а я его катаю по всей квартире.

Пока Дед Мороз, Миша и Александр резвились возле ёлочки, подарок был собран. Малыш проверил качество сборки: скатился с горки, подёргал верёвочную лестницу и канат.

- У меня у самого пятеро детей, так что я знаю как важно им помогать, - поделился своими впечатлениями Денис Коваленко. - Мальчик перспективный. Он внимательный, ходит. Теперь слышит. Чуть повзрослеет и сможет корректировать свою походку и речь. Надеюсь, мы все вместе ему в этом помогли.