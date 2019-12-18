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kbkz1980
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18.12.19 13:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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18.12.19 13:35
сайлау курманов
Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области
 Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепад похоже хотели запасом заполучить газ, что за люди
18.12.19 13:31
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Елка в этом году красившая) А оформление кстати интересное,по моейму с намеком на старорусскую избушность)
18.12.19 13:27
сайлау курманов
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Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

18 декабря 2019, 11:14 |  Происшествия

Как сообщил сегодня, 18 декабря, начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ на специальном брифинге, площадь пожара составила 150 кв. м. Когда пожарные приехали на вызов, дом уже был полностью охвачен огнём, а окна выбиты.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Причиной пожара стал взрыв 27-литрового газового баллона, - отметил Какимов. - Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепада температур произошёл разрыв газового баллона с последующем воспламенением. Брат хозяина дома работал на газовой заправке. Ему позвонили из дома и попросили подключить газовый баллон, что он и сделал, а после вернулся на работу.

Начальник ДЧС уточнил, что в селе есть две газовых заправочных станции: на одной заправляют автомобили, на другой газовые баллоны. Кто и где заправил злополучный баллон, выясняют специалисты департамента.

Фото очевидцев

Одноэтажный частный дом по ул. Байкадамова в селе Торгай Жангельдинского района сгорел вечером 15 декабря.  В доме жили две семьи, всего 10 человек. Пятеро получили ожоги. Еще четверо, в том числе и двое детей, погибли.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека,...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
года 2-3 назад, на газовой заправке у автовокзала, записывали в тетрадку адрес куда баллон заправленный поедет (видимо из-за подобных случаев)
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* сайлау курманов
Re: Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепадпохоже хотели запасом заполучить газ, что за люди
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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