Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области

Как сообщил сегодня, 18 декабря, начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ на специальном брифинге, площадь пожара составила 150 кв. м. Когда пожарные приехали на вызов, дом уже был полностью охвачен огнём, а окна выбиты.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Причиной пожара стал взрыв 27-литрового газового баллона, - отметил Какимов. - Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепада температур произошёл разрыв газового баллона с последующем воспламенением. Брат хозяина дома работал на газовой заправке. Ему позвонили из дома и попросили подключить газовый баллон, что он и сделал, а после вернулся на работу.

Начальник ДЧС уточнил, что в селе есть две газовых заправочных станции: на одной заправляют автомобили, на другой газовые баллоны. Кто и где заправил злополучный баллон, выясняют специалисты департамента.

Фото очевидцев

Одноэтажный частный дом по ул. Байкадамова в селе Торгай Жангельдинского района сгорел вечером 15 декабря. В доме жили две семьи, всего 10 человек. Пятеро получили ожоги. Еще четверо, в том числе и двое детей, погибли.