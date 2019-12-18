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kbkz1980
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таноми52: Комплиментарные отношения. Вам не хватает их от свого друга? Странно,говорили чё на руках носит,пучеглазки целует. Опять нафантазировали,после просмотра дорам :lol:
18.12.19 13:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: ну что вы, на публику. таноми52: Мы уже перешли на "ты Да и уже давно. Таноми, я же был твоим Первым другом. Не так ли... :lol: :oops:
18.12.19 13:35
сайлау курманов
Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области
 Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепад похоже хотели запасом заполучить газ, что за люди
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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
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18.12.19 13:27
сайлау курманов
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Пожар унес жизни четырех человек в селе Торгай Костанайской области

18 декабря 2019, 10:07 |  Происшествия

Несчастье произошло 15 декабря в Жангельдинском районе. Сгорел одноэтажный частный дом по ул. Байкадамова в селе Торгай.

Фото очевидцев

В доме жили две семьи, в общей сложности 10 человек. Пятеро получили ожоги. Еще четверо, в том числе и двое детей, погибли.

Сигнал о пожаре поступил в 20.30 в воскресенье, 15 декабря.  Пострадавшие, среди которых трое детей 10, 8 и 5 лет, около 21 часа были госпитализированы в Жангельдинскую районную больницу с ожогами различной локализации.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, у детей площадь ожогового поражения - от 10 до 40 процентов. У взрослых пострадавших (женщина - 22 года и мужчина - 34 года) - от 60 до 70% тела. Кроме того, у хозяина дома диагностировано поражение верхних дыхательных путей.

Тем временем пожарная часть пыталась потушить дом. В помещении обнаружен обгоревший труп матери хозяина дома, пенсионерки 1938 года рождения. Буквально через пять минут после того, как из дома вынесли ее тело, обрушилась крыша. Только в 21.45 пожар удалось локализовать, а в 22.20 потушить.

Труп дочери хозяина, которой не было еще и года, обнаружили под обгоревшими обломками. Чуть позже было обнаружено тело жены хозяина 1985 г. р. и его племянника, также 2019 г.р.

Причины пожара устанавливаются, на месте трагедии обнаружен газовый баллон с пробоиной.

Между тем врачи начали борьбу за жизнь пострадавших. В связи с чрезвычайным происшествием был создан штаб, в состав которого вошли заместители управления здравоохранения, главные врачи областной станции скорой медицинской помощи, Областных (взрослой и детской) больниц, региональный травматолог и региональный реаниматолог.

В Жангельдинскую районную больницу из Аркалыка выехала бригада в составе реаниматолога и травматолога. Ночью 16 декабря четверо пострадавших транспортированы в региональную городскую больницу города Аркалык. Среди них 10-летняя и 8-летние девочки и пятилетний мальчик (все они - дети хозяев дома), а также жена брата хозяина с ожогами 60 – 69%. Ее муж оказался единственным жильцом дома, который не пострадал.

Сам 33-летний хозяин находится в крайне тяжелом состоянии и в связи с нетранспортабельностью оставлен под наблюдением врачей из Аркалыка в районной больнице. 

Сегодня ночью самолетом санавиации пострадавшие отправлены для дальнейшего лечения в Нур-Султан в ожоговые отделения детской и взрослой городских больниц.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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