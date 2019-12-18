Пожар унес жизни четырех человек в селе Торгай Костанайской области

Несчастье произошло 15 декабря в Жангельдинском районе. Сгорел одноэтажный частный дом по ул. Байкадамова в селе Торгай.

Фото очевидцев

В доме жили две семьи, в общей сложности 10 человек. Пятеро получили ожоги. Еще четверо, в том числе и двое детей, погибли.

Сигнал о пожаре поступил в 20.30 в воскресенье, 15 декабря. Пострадавшие, среди которых трое детей 10, 8 и 5 лет, около 21 часа были госпитализированы в Жангельдинскую районную больницу с ожогами различной локализации.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, у детей площадь ожогового поражения - от 10 до 40 процентов. У взрослых пострадавших (женщина - 22 года и мужчина - 34 года) - от 60 до 70% тела. Кроме того, у хозяина дома диагностировано поражение верхних дыхательных путей.

Тем временем пожарная часть пыталась потушить дом. В помещении обнаружен обгоревший труп матери хозяина дома, пенсионерки 1938 года рождения. Буквально через пять минут после того, как из дома вынесли ее тело, обрушилась крыша. Только в 21.45 пожар удалось локализовать, а в 22.20 потушить.

Труп дочери хозяина, которой не было еще и года, обнаружили под обгоревшими обломками. Чуть позже было обнаружено тело жены хозяина 1985 г. р. и его племянника, также 2019 г.р.

Причины пожара устанавливаются, на месте трагедии обнаружен газовый баллон с пробоиной.

Между тем врачи начали борьбу за жизнь пострадавших. В связи с чрезвычайным происшествием был создан штаб, в состав которого вошли заместители управления здравоохранения, главные врачи областной станции скорой медицинской помощи, Областных (взрослой и детской) больниц, региональный травматолог и региональный реаниматолог.

В Жангельдинскую районную больницу из Аркалыка выехала бригада в составе реаниматолога и травматолога. Ночью 16 декабря четверо пострадавших транспортированы в региональную городскую больницу города Аркалык. Среди них 10-летняя и 8-летние девочки и пятилетний мальчик (все они - дети хозяев дома), а также жена брата хозяина с ожогами 60 – 69%. Ее муж оказался единственным жильцом дома, который не пострадал.

Сам 33-летний хозяин находится в крайне тяжелом состоянии и в связи с нетранспортабельностью оставлен под наблюдением врачей из Аркалыка в районной больнице.

Сегодня ночью самолетом санавиации пострадавшие отправлены для дальнейшего лечения в Нур-Султан в ожоговые отделения детской и взрослой городских больниц.