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После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
Надеюсь, в этот раз всё получится пока Розинов решает свои проблемы.
13.12.19 09:40
юля елиссева
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
и кто же в итоге окажется стрелочником?
13.12.19 09:38
юля елиссева
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После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку

Георгий ГОВОРОВ

13 декабря 2019, 09:26 |  Государство

В акимате Костанайского района отреагировали на публикацию "НГ" о принудительной подписке в Мичуринской средней школе. Как сообщила "НГ" пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА, в акимате района создана специальная комиссия, которая займётся проверкой фактов указанных в статье.

- В рамках служебной проверки будут изучены действия акима и специалистов Мичуринского сельского округа, - сообщила Кызыкенова. - Привлечение к дисциплинарной ответственности не в нашей компетенции, но итоги cлужебной проверки мы опубликуем. Хочу заверить, что мы делаем это не для галочки. Готовы всесторонне изучить этот вопрос.

Жалобу на принудительную подписку на областные и республиканские СМИ в Мичуринской средней школе в "НГ" прислал наш читатель. К письму была прикреплена копия электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа с адреса 5560495@mail.ru, а также файл «Разнарядка по подписке».

В ответе на запрос, аким Мичуринского сельского округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ признал, что такое письмо было отправлено из акимата сельского округа в школу, но "электронный адрес 5560495@mail.ru является личной электронной почтой специалиста".

Он также отметил, что письмо носит рекомендательный характер, а его цель - способствовать информированию населения о значимых событиях в стране. В комментариях под статьёй "НГ" наши читатели активно интересовались, как соотносятся слова "разнарядка" и "рекомендация".

5 декабря "НГ" отправила дополнительный запрос в адрес руководителя Департамента по делам госслужбы Салауата МУКСИМОВА, где просила его сообщить, будет ли его ведомство проводить проверку фактов, указанных в публикации. 12 декабря ответ был получен.

- Публикация в СМИ не является основанием для проведения внеплановой проверки, - написал Муксимов. - В целях укрепления доверия общества к государственным органам, формирования высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждения случаев неэтичного поведения госслужащих, нарушений действующего законодательства, департаментом на постоянной основе проводится мониторинг СМИ на наличие негативной информации.

Муксимов сообщил, что в процессе мониторинга публикация "Нашей газеты" была изучена. В фактах, изложенных в ней, по мнению специалистов департамента по делам государственной службы, "усматриваются признаки административного правонарушения" по ст. 163 КоАП РК (Антиконкурентные действия или бездействие государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделённых государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, недобросовестная конкуренция).

Эту информацию Муксимов переадресовал в департамент комитета по защите и развитию конкуренции по Костанайской области.

- Мы направили уведомление в адрес акима Мичуринского сельского округа, - рассказал руководитель отдела расследований комитета по защите и развитию конкуренции Ильяс АБИЛОВ. - После внесения летом этого года поправок в предпринимательский кодекс мы не можем организовать проверку фактов. Однако, после нашего уведомления акимат сельского округа обязан отозвать своё письмо и впредь подобным не заниматься.

"НГ" продолжит наблюдать за развитием событий.
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Комментарии к новости
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* юля елиссева
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто же в итоге окажется стрелочником?
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* Victor Yang
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12275
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.12.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, в этот раз всё получится пока Розинов решает свои проблемы.
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