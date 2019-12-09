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Пропавшего в Рудном подростка нашли в дачном поселке
9 декабря 2019, 20:52 | Происшествия
Ученик 7 класса СШ №13 Рудного, 13-летний Денис Матвеев ушел из дома 28 ноября. Ранее он более десяти раз убегал из дома. В сентябре полицейские отыскали мальчика в одном из автогаражных обществ.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, сегодня, 9 декабря, около 18 часов, рудненские полицейские нашли Дениса.
"Мальчик находился вблизи дачного посёлка Юбилейный. Несовершеннолетний жив и здоров, - пояснили в ведомстве. - На поиски был задействован личный состав полиции Рудного, волонтеры. Полиция выражает благодарность всем кто принимал участие в поисках несовершеннолетнего".
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