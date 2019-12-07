Полицейские прокомментировали поиски подростка, ушедшего из дома более недели назад в Рудном

6 декабря заместитель начальника управлении полиции Рудного Руслан АЛИМАНОВ провел брифинг для местных СМИ, в ходе которого рассказал о поисках 13-летнего Дениса Матвеева. Об этом сообщает портал iagorod. Ученик 7 класса СШ №13 ушел из дома еще 28 ноября и до сих пор не вернулся.

Фото c сайта iagorod

- Денис был в школе на всех занятиях, вышел около 14.50, проводил двух одноклассников домой, а потом пропал. Сразу после обращения к нам матери мальчика, в этот же день, начались оперативно-розыскные мероприятия, были изъяты все видеозаписи с камер видеонаблюдения по маршруту следования Дениса, но он нигде не был запечатлен. Далее, уже 30 ноября, учащийся седьмого класса СШ №13 видел Дениса у памятника по проспекту Космонавтов. С момента пропажи Дениса Матвеева в полицию ежедневно поступают сообщения от горожан, которые видели похожего мальчика в разных частях Рудного. Каждый подобный факт наши сотрудники досконально проверяют, - сообщил журналистам подполковник Алиманов.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Некоторые стражи порядка специально переодеты в гражданскую одежду, чтобы не спугнуть подростка, который, вероятно, скрывается от полиции. Как известно, Денис Матвеев уже более десятка раз вот так же убегал из дома. В сентябре полицейские Рудного отыскали мальчика в одном из автогаражных обществ. Но уже зима, морозы. С ребенком может случиться что угодно. И очень тяжело искать человека, который по каким-то причинам не хочет, чтобы его нашли…

- Денис мог ночевать в подъездах, в гаражах, один раз мы отыскали его в промзоне. Сейчас проверили все заброшенные здания, проверили колодцы, прочесали берег Тобола. Фронт работы огромный. Опять же, к примеру, мы проверяем гаражное общество днем, а он придет туда к вечеру. Начиная с 28 ноября, в поисках Матвеева ежедневно задействованы 110 человек личного состава Управления полиции Рудного, плюс из области на подмогу направляют ежедневно 60 сотрудников. Работаем с привлечением служебных собак. Поиски ведутся с 6 утра до полуночи, также есть шесть поисковых групп, которые заступают на смену с 22 часов и работают до утра. Дважды мы использовали в поисках дрон. Хочу отметить, что волонтеры в основном все из Костаная, рудничан мало. Обращаюсь к жителям нашего города: не оставайтесь равнодушными, помогите нам всем найти Дениса. Присроединяйтесь к волонтерам, будьте внимательны к проходящим мимо вас подросткам, - обратился к горожанам Руслан Алиманов. – Будем искать мальчика, пока не найдем.

Подполковник Алиманов сообщил, что Денис Матвеев был взят под опеку нынешними родителями около восьми лет назад. Семья положительная, бытового насилия и конфликтов никогда не наблюдалось. После того, как Денис стал часто уходить из дома, с ним работали и сотрудники ювенальной полиции, и социальные педагоги.

Мальчик хорошо учится, общительный, легко заводит друзей. Полицейские предполагают: вполне вероятно Денис может находиться у кого-то из новых знакомых, сообщив им свою версию того, почему он не дома.

Рост мальчика 150 см., телосложение худощавое, волосы и глаза светлые. Был одет в серо-зеленую шапку, коричневую куртку, черные брюки, белую рубашку и черные ботинки. При себе имел черный рюкзак и оранжевый пакет со спортивной формой.

Управление полиции Рудного, а также родные Дениса, обращаются к горожанам: все, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, пожалуйста, сообщите по телефонам: «102», 3 31 27, 3 30 20, 8 747 806 8464, 8 775 435 9044, 8 708 338 9355.