Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
09.12.19 18:55
Тимур Гафуров
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
09.12.19 18:54
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
09.12.19 18:41
Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
09.12.19 18:04
директор пляжа
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок
09.12.19 18:00
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Как суд наказал следователя, прекратившего дело о действиях сексуального характера в Костанае

9 декабря 2019, 16:37 |  Криминал

К 3 годам 6 месяцам ограничения свободы приговорили следователя Центрального отдела УП Костаная Даулета ТЫНЫШТЫКОВА. Он обвинялся в фальсификации материалов дела и уводе от уголовной ответственности жителя города Ахметова.

Фото из архива "НГ"

Согласно показаниям жительницы Костаная Натальи Ткачевой, в январе 2019 года 24-летний Ахметов напал на нее, повалил на снег, избил и применил к ней действия сексуального характера.

Как отметил гособвинителя на слушании дела, которое прошло 5 декабря, Тыныштыков умышленно создал условия для заведомо незаконного увода от уголовной ответственности и 26 февраля 2019 года вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ахметова за отсутствием состава преступления.

 

Ахметову был назначен штраф, с чем категорически не согласилась потерпевшая Ткачева. Ей удалось добиться пересмотра дела. Ахметова осудили на 6 лет. А следователь оказался на скамье подсудимых.

Свою вину Тыныштыков признал и заявил о желании заключить процессуальное соглашение с прокуратурой с согласия потерпевшей. 6 декабря подсудимый заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Как сообщает пресс-служба областного осуда, приговором суда Костаная № 2 Тыныштыков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 413, 416 ч. 4 УК РК.

"По совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания более строгим ему назначено наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбытия наказания, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и государственной службе, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Тыныштыкова лишили специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор  в законную силу еще не вступил.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.12.19 17:26 Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
09.12.19 17:20 Двое маленьких детей погибли при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области
09.12.19 17:15 Минтруда предлагает учитывать стипендии в доходе семьи при назначении АСП
09.12.19 16:52 704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий
09.12.19 15:42 Золото у юношей, серебро у девушек - республиканский турнир памяти Кадырбека Успанова завершился в Костанае
09.12.19 14:30 Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
09.12.19 13:39 Отчисления за работников объединят в единый платеж – министр нацэкономики Казахстана
09.12.19 11:39 Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
09.12.19 11:09 На какие вопросы вам ответят в филиале АО "Государственный фонд социального страхования" в день открытых дверей
09.12.19 09:53 "Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Как суд наказал следователя, прекратившего дело о действиях...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18076
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даулет, не бери близко к сердцую
Чкрез 5 лет, восстановишся, в
Полиции... :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 2
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх