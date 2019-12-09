Как суд наказал следователя, прекратившего дело о действиях сексуального характера в Костанае

К 3 годам 6 месяцам ограничения свободы приговорили следователя Центрального отдела УП Костаная Даулета ТЫНЫШТЫКОВА. Он обвинялся в фальсификации материалов дела и уводе от уголовной ответственности жителя города Ахметова.

Фото из архива "НГ"

Согласно показаниям жительницы Костаная Натальи Ткачевой, в январе 2019 года 24-летний Ахметов напал на нее, повалил на снег, избил и применил к ней действия сексуального характера.

Как отметил гособвинителя на слушании дела, которое прошло 5 декабря, Тыныштыков умышленно создал условия для заведомо незаконного увода от уголовной ответственности и 26 февраля 2019 года вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ахметова за отсутствием состава преступления.

Ахметову был назначен штраф, с чем категорически не согласилась потерпевшая Ткачева. Ей удалось добиться пересмотра дела. Ахметова осудили на 6 лет. А следователь оказался на скамье подсудимых.

Свою вину Тыныштыков признал и заявил о желании заключить процессуальное соглашение с прокуратурой с согласия потерпевшей. 6 декабря подсудимый заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Как сообщает пресс-служба областного осуда, приговором суда Костаная № 2 Тыныштыков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 413, 416 ч. 4 УК РК.

"По совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания более строгим ему назначено наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбытия наказания, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и государственной службе, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Тыныштыкова лишили специального звания «старший лейтенант полиции».