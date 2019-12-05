Незаконно прекратил дело о действиях сексуального характера - в Костанае судят следователя Центрального отдела УП

24-летний следователь Центрального отдела УП Костаная Даулет ТЫНЫШТЫКОВ обвиняется в том, что он сфальсифицировал материалы дела и увел от уголовной ответственности жителя города Ахметова.

Процесс в отношении Тыныштыкова начался в суде № 2 Костаная сегодня, 5 декабря.

Согласно показаниям жительницы Костаная Натальи ТКАЧЕВОЙ, в январе 2019 года 24-летний Ахметов напал на нее, повалил на снег, избил и применил к ней действия сексуального характера.

- 24 февраля 2019 года Тыныштыков, продолжая свои преступные намерения, выделил из уголовного дела материалы для привлечения Ахметова к административной ответственности, что несоизмеримо с совершенным Ахметовым деянием, - сообщил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Таким образом Тыныштыков, умышленно создав все условия для заведомо незаконного увода от уголовной ответственности, в том числе путем фальсификации доказательств по делу, 26 февраля 2019 года вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ахметова за отсутствием состава преступления.

Ахметову был назначен штраф, с чем категорически не согласилась потерпевшая Ткачева.

- На меня напали ранним утром в январе этого года, на улице было темно, - пояснила она «НГ». - От нападавшего разило спиртным. Он повалил меня на снег так, что я упала, прижав собою свои руки, и почти не могла оказывать ему сопротивление. В итоге меня спас проходивший мимо мужчина. После этого Ахметов напал еще на одну женщину, с которой успел стянуть брюки, но его остановили полицейские, патрулировавшие в это время город. То есть он был пойман с поличным, но его почему-то привлекли к административной ответственности.

Ткачева неоднократно направляла письменные заявления о необхордимости правильной квалификации дела в городскую прокуратуру и управление собственной безопасности департамента полиции Костанайсой области. Но ей отвечали, что дело квалифицировано верно. Только после того, как она попала на прием к начальнику департамента полиции Бекету Аймагамбетову и сообщила о своей проблеме, следствие сдвинулось с мертвой точки. 27 марта 2019 года прокуратура Костаная отменила постановление о прекращении уголовного дела и поручила его расследование следователю департамента полиции, который переквалифицировал его по ст. 121 УК РК (действия сексуального характера).

В итоге 27 августа 2019 года суд № 2 Костаная приговорил Ахметова по ст. 121 УК РК к 6-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Делом второй потерпевшей занимался следователь Южного отдела УП Костаная. Изначально оба следователя квалифицировали уголовное дело в отношении Ахметова по статье о применении действий сексуального характера. Но позже Тыныштыков перевел его в разряд административных. Для чего он фальсифицировал документы и уводил Ахметова от уголовной ответственности, в суде пока не выяснили - версии о взятке, либо об улучшении показателей на процессе не прозвучали. Согласно обвинительному заключению, ему предъявляют только фальсификацию документов.

- С обвинением и квалификацией своих деяний полностью согласен, - сообщил в суде Даулет Тыныштыков. - Вину признаю. Согласен заключить процессуальное соглашение с прокуратурой с согласия потерпевшей.

В связи с тем, что для заключения процессуального соглашения нужно время, судья Мерей Аманжолов отложил заседание на 6 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ