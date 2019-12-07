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Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно
7 декабря 2019, 14:02 | Общество
Нагрудный знак "За вклад в развитие здравоохранения" будет вручен родственникам безвременно умершего в январе этого года детского хирурга-ортопеда, много дет отдавшего работе в областной детской больнице.
Об этом сообщил на своей странице Instagram журналист Владимир Крикун.
Костанайцы, благодарные врачу, спасшему множество детей и взрослых, более полугода добивались присвоения имени Герасимова одной из улиц областного центра. Не без сложностей, но это удалось. В августе имя Герасимова получила одна из ранее безымянных улиц в новом микрорайоне Костаная.
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