Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Kairat stayer: Тем более где я утверждал что в Европе рождаемость высокая? А где вы утверждали что она низкая? Позабавил диалог! :-) Кайрат и Купидон - вы достопримечательности...
07.12.19 14:11
Kairat stayer
Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
Coopidon: Рс Интересно, откуда эксперты появляются? И тут не поняли что ли? Даже здесь на форуме всяких экспертов по всем вопросам достаточно, в том числе и зарубежные.
07.12.19 13:56
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Я подожду. Я привык... Нет так не пойдёт, у меня времени свободного много, могу по 10 раз, даже более разъяснять.
07.12.19 13:49
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Уважаемая Бегунша, я категорически не желаю, чтобы вы надорвали своё здоровье чтобы исправить мой запущенный случай. Поэтому предлагаю отложить объяснение до тех пор, пока вы не поднаберетесь сил,...
07.12.19 13:46
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Попробуйте делать предложения короче, а мысли выражать-яснее. elektron: Алекс срочно с погодой нужен Так Алекс вчера говорил, что в политике не следует ошибки допускать, когда...
07.12.19 13:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Известного костанайского врача Дмитрия Герасимова наградили посмертно

7 декабря 2019, 14:02 |  Общество

Нагрудный знак  "За вклад в развитие здравоохранения" будет вручен родственникам безвременно умершего в январе этого года детского хирурга-ортопеда, много дет отдавшего работе в областной детской больнице.

Об этом сообщил на своей странице Instagram журналист Владимир Крикун.

Костанайцы, благодарные врачу, спасшему множество детей и взрослых, более полугода добивались присвоения имени Герасимова одной из улиц областного центра. Не без сложностей, но это удалось. В августе имя Герасимова получила одна из ранее безымянных улиц в новом микрорайоне Костаная.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.12.19 12:41 Волна экологических беженцев грозит северу Казахстана
07.12.19 11:18 24 ДТП за сутки зафиксировано в Костанае
07.12.19 10:23 Полицейские прокомментировали поиски подростка, ушедшего из дома более недели назад в Рудном
07.12.19 09:08 Николай ВОРОНИН: Опять бессмысленный шаг?
06.12.19 18:01 Письма Деду Морозу: с заботой о близких
06.12.19 17:07 17 аварий на дорогах зарегистрировано сегодня в Костанае
06.12.19 16:43 Ближайшие три дня будут теплыми и ветреными на территории Костанайской области
06.12.19 16:05 Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?
06.12.19 15:35 Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным
06.12.19 15:30 Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 0
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх