Удерживаемая своим мужем заложница в Уральске выпущена, он сам задержан
6 часовая операция по освобождению заложницы завершилась в 19:40 часов местного времени 28 ноября. Мужчина был ранее судим и в отношении него суд дважды выносил защитное предписание по обвинению в бытовом насилии, передает "Уральская неделя".
Об этом сообщил и.о. начальника Депаратмента полиции ЗКО Серик Суйенбаев. По его словам , переговоры с Ерланом Исламгалиевым длились 6 часов. К переговорам был привлечен родной брат подозреваемого. Ерлан Исламгалиев через час после захвата своей супруги выдвинул первые требования, а через два часа поменял их. Суть требований Серик Суйенбаев не сообщил, сославшись на тайну следствия.
В 19:40 Ерлан Исламгалиев освободил свою супругу и его тут же задержали сотрудники полиции. У его супруги Ираиды Исламгалиевой есть резанные раны на левой ноге. В настоящее время она госпитализирована.
Изначально мужчина угрожал ножом и гранатой. Пока полиция вела с ним переговоры, оперативники установили, что в одном из охотничьих магазинов, за час до захвата своей супруги, Ерлан Исламгалиев приобрел муляж охотничьей гранаты.
— Несмотря на то, что мы знали о том, что это муляж, мы не стали штурмовать помещение и использовать оружие. Таково было требование министра внутренних дел, который руководил операцией по освобождению женщины. Мы не оставляли надежду, что супруги все таки смогут прийти к мировому соглашению и мужчина сдастся добровольно. Причины этого преступления исключительно семейно-бытовые, — сказал Серик Суйнбаев.
Он также добавил, что по этому факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 261 «Захват заложника».
Напомним, 28 ноября около 13.00 в Уральске, в районе остановки «Жазира», мужчина захватил в заложницы свою супругу в ее офисе нотариуса. Полицейские эвакуировали жителей квартир на первом этаже. Для эвакуированных жителей дома ЧС организовало передвижной пункт обогрева.
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