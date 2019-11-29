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Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер: И разве это несущественно в контексте того, о чём говорит г-н Искаков?! Это было бы безусловно существенно в случае существования некоего "серого кардинала" по имени Бауржан...
29.11.19 08:37
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Считаю сильный поступок, не каждый муж. пола способен. Эта фраза-признание вырвана из контекста. Там все было не так радужно)) сарказм зашкаливал. Не уверен, если это было вообще...
29.11.19 02:55
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее! Считаю сильный поступок, не каждый муж. пола способен.
29.11.19 02:28
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Это то что пальмовое? Хе )) kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее!
29.11.19 01:20
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Мое масло прошло контрольную закупку Это то что пальмовое? А как колбаса соевая? Когда проверка? :lol: 8-)
29.11.19 01:15
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Удерживаемая своим мужем заложница в Уральске выпущена, он сам задержан

29 ноября 2019, 08:51 |  Криминал

6 часовая операция по освобождению заложницы завершилась в 19:40 часов местного времени 28 ноября. Мужчина был ранее судим и в отношении него суд дважды выносил защитное предписание по обвинению в бытовом насилии, передает "Уральская неделя". 

Об этом сообщил и.о. начальника Депаратмента полиции ЗКО Серик Суйенбаев.  По его словам , переговоры с Ерланом Исламгалиевым длились 6 часов. К переговорам был привлечен родной брат подозреваемого. Ерлан Исламгалиев через час после захвата своей супруги выдвинул первые требования, а через два часа поменял их. Суть требований Серик Суйенбаев не сообщил, сославшись на тайну следствия.

В 19:40 Ерлан Исламгалиев освободил свою супругу и его тут же задержали сотрудники полиции. У его супруги Ираиды Исламгалиевой есть резанные раны на левой ноге. В настоящее время она госпитализирована. 

Изначально мужчина угрожал ножом и гранатой. Пока полиция вела с ним переговоры, оперативники установили, что в одном из охотничьих магазинов, за час до захвата своей супруги, Ерлан Исламгалиев приобрел муляж охотничьей гранаты.

— Несмотря на то, что мы знали о том, что это муляж, мы не стали штурмовать помещение и использовать оружие. Таково было требование министра внутренних дел, который руководил операцией по освобождению женщины. Мы не оставляли надежду, что супруги все таки смогут прийти к мировому соглашению и мужчина сдастся добровольно. Причины этого преступления исключительно семейно-бытовые, — сказал Серик Суйнбаев.

Он также добавил, что по этому факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 261 «Захват заложника».

Напомним, 28 ноября около 13.00 в Уральске, в районе остановки «Жазира», мужчина захватил в заложницы свою супругу в ее офисе нотариуса.  Полицейские эвакуировали жителей квартир на первом этаже. Для эвакуированных жителей дома ЧС организовало передвижной пункт обогрева.


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