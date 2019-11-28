Житель Уральска взял в заложники собственную жену

Территория вокруг дома, где на первом этаже расположен офис нотариуса Ираиды Ислямгалиевой, оцеплена полицией. Полицейские эвакуировали жителей квартир на первом этаже. Сотрудник полиции ведет переговоры с мужчиной, который заперся внутри офиса с нотариусом, сообщает "Уральская неделя".

На номер 102 около 13:10 ч. поступило сообщение о том, что в офисе нотариуса мужчина, закрыв дверь, удерживает женщину. По предварительной информации, в руках у мужчины нож и предмет, похожий на гранату. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы.

Все жильцы пятиэтажного дома эвакуированы.

На месте события находится корреспондент "УН" Лукпан Ахмедьяров. По его словам в офис, где находится заложница, полицейские занесли шампанское и конфеты.

Пока полиция никак не комментирует происходящее. По данным "УН", несколько лет назад супруги развелась из-за агрессии мужчины и его жестокого обращения с женой. Якобы она еоднократно обращалась за помощью в полицию, но не получала от них должной защиты, рассказывают знающие Ираиду и ее ситуацию.