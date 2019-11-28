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сайлау курманов
Полицейские рейды
Смейся-смейся, закон бумеранга никто не отменял, я тоже однажды посмеюсь над тобой,
28.11.19 17:45
alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: и есть спреды - они для легкого мазанья и были разработаны. спреды большинство жесткие, им так легче "Маслом" прикидываться, и названия у них крестьянка, станичное... а...
28.11.19 17:35
Lex
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
сразу видно, что руководство города самое серьёзное и именно на такое руководство нужно равняться!
28.11.19 17:16
kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают! Вот не поверишь я это знаю. А сколь литров нужно молока,чёб сделать 1 кг масла? Вот именно,канадец ест пальмовое фуфло. :lol: ...
28.11.19 17:12
crayfish_xD
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Здравствуйте. Ответ добавили ниже в комментарии
28.11.19 17:05
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Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных

28 ноября 2019, 16:30 |  Государство

Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал, когда и кто из руководителей госорганов должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото ©Турар Казангапов

"Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления", - заявил Олжас Бектенов на пресс-конференции СЦК в Нур-Султане.

По его словам, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 дней календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

 

Он заявил, что с принятием данного закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции. "Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных", - отметил Бектенов.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

"Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера", - заявлял в мае 2019 года Токаев.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Ждём первой отставки,акимов.
Если Токаев её - Примет... 8-) :-o
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"Нужные деньги"
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Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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