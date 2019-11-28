Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных
Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал, когда и кто из руководителей госорганов должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления", - заявил Олжас Бектенов на пресс-конференции СЦК в Нур-Султане.
По его словам, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 дней календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.
Он заявил, что с принятием данного закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции. "Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных", - отметил Бектенов.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.
"Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера", - заявлял в мае 2019 года Токаев.
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